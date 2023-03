Stranger Things, Gaten Matarazzo teme la fine dello show "Sto per perdere un lavoro sicuro e tornare precario"

La star di Stranger Things, Gaten Matarazzo, non è affatto tranquillo ora che lo show si avvicina alla fine. Il timore di perdere un impiego sicuro ed entrare nel mondo del precariato si fa sentire.

Le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things prenderanno il via a breve. Con la conclusione della saga, Gaten Matarazzo dirà addio al personaggio di Dustin e a un lavoro sicuro.

Stranger Things 4

"È interessante ricordare costantemente quante persone si sono riviste in Dustin", ha detto Matarazzo a Variety. "Voglio dire, è qualcosa di così importante per tutti noi ed è stato essenziale per la crescita, ho vissuto con lui durante tutta la mia adolescenza fino ai 20 anni. È l'aspetto determinante dei miei ultimi 10 anni della mia vita, praticamente l'ultimo decennio".

Dire addio a Dustin non sarà facile, come conferma il suo interprete: "Da una parte c'è una specie di eccitazione perché vuoi arrivare alla fine e vedere come questi personaggi si svilupperanno un'ultima volta e come termineranno i loro viaggi. Ma c'è anche una paura profonda. Non solo è stato fantastico, ma è stata un'ottima sicurezza dal punto di vista del lavoro. Adesso tornerò precario".

Oltre a recitare in Stranger Things, Gaten Matarazzo ha registrato ruoli vocali per i film animati The Angry Birds Movie e My Father's Dragon, inoltre ha recitato nel film Paramount+ Honor Society. Ma ha sempre avuto il lusso di tornare al set di Stranger Things nell'ultimo decennio. Ciò ovviamente finirà una volta che la serie avrà concluso il suo ciclo:

"Mi piacerebbe che l'ultima stagione di Stranger Things servisse da trampolino di lancio per la nostra crescita. Mi piacerebbe vedere questi personaggi prosperare e superare il trauma che hanno subito negli ultimi anni".