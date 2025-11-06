Stranger Things 5: i primi minuti in anteprima per lo Stranger Things Day! Dove e come partecipare all'evento

Come festeggiare lo Stranger Things Day nel modo migliore? Ma naturalmente godendo della visione dei primi minuti della premiere di Stranger Things 5 in un'anteprima assoluta offerta dallo streamer ai fan di tutto il mondo. Ecco cosa fare per poter partecipare all'evento.

Tutto è cambiato il 6 novembre 1983 nella storia di Hawkins e anche della serialità. Quel giorno Will Byers (Noah Schnapp) scomparve nella cittadina dell'Indiana terrorizzando a morte la madre (Winona Ryder), il fratello e gli amici.

Mentre gli abitanti di Hawkins cercavano risposte, si imbatterono in una strana ragazza dotata di eccezionali poteri nota come Undici (Millie Bobby Brown). Insieme, il team ha unito le forze per cercare Will scoprendo che sotto la superficie della loro ordinaria cittadina di provincia si nascondeva uno straordinario mistero soprannaturale, insieme a esperimenti governativi top secret e a un pericoloso portale che collega il nostro mondo a un regno potente, ma sinistro chiamato Sottosopra.

I giovani protagonisti di Stranger Things uniscono le forze per sconfiggere Vecna

Come partecipare all'evento di Netflix?

Netflix invita i fan a partecipare a un imperdibile watch party dedicato a Stranger Things 5.

Basta andare sulla pagina dell'evento Tudum di Netflix , cliccare su RSVP e compilare i dati richiesti nel form.

L'evento prenderà il via alle due di notte (ora italiana). Basta collegarsi pochi minuti prima al link inviato da Netflix per poter seguire in diretta streaming l'esclusivo red carpet, le interviste al cast, apparizioni a sorpresa, ma soprattutto assistere alla visione dei primi 5 minuti della quinta stagione.

Che cosa ci aspetta nella quinta e ultima stagione?

Un intenso primo piano di Millie Bobby Brown nei panni di Undici

Lo scorso weekend i I creatori di Stranger Things, Duffer Brothers, e il giovane cast sono intervenuti a Lucca Comics & Games per anticipare i segreti della quinta e ultima stagione, che sarà divisa in tre parti. Il Volume I (primi quattro episodi) approderà in streaming il 27 novembre, il Volume II (secondi tre episodi) uscirà il 26 dicembre, mentre il gran finale approderà su Netflix il 1 gennaio 2026.

L'ultima stagione della serie Netflix campione d'ascolti svelerà l'esito della battaglia degli adolescenti di Hawking contro Vecna e le altre creature mostruose che sbucano dal Sottosopra nel tentativo di salvare Hawkins e il mondo intero. Come finirà?