Stranger Things 5, un poster ha quasi spoilerato il cliffhanger: “Molto intenzionale”

Mentre si apre il dibattito sui primi quattro episodi di Stranger Things 5, che concluderà l'epica cavalcata nel Sottosopra dei personaggi della serie Netflix, Noah Schnapp, che interpreta Will Byers, commenta un poster particolarmente ricco di spoiler che avrebbe anticipato un importante colpo di scena della quinta e ultima stagione.

Schnapp ha spiegato che il poster in questione ha quasi rovinato il cliffhanger che conclude la prima metà della stagione ponendo il suo personaggio sopra Undici (Millie Bobby Brown), notoriamente dotata di poteri psichici.

"Si suppone sempre che il poster rispecchi l'atmosfera della stagione e ci dia un'idea di dove si collochino i personaggi in quel capitolo della nostra storia", ha detto a Glamour l'attore. "Quindi sì, anticipa un elemento importante del futuro del mio personaggio, Ovviamente non volevano rovinare la sorpresa, ma tutto ciò che facciamo è molto intenzionale."

Spoiler volontari nel marketing di Netflix?

Come anticipa la nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 5, il finale della prima parte si rivela particolarmente scoppiettante.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul finale del Volume 1 di Stranger Things 5

Negli ultimi istanti del quarto episodio ogni speranza sembra perduta quando i Demogorgoni seminano il caos nella base militare da cui Will e i suoi amici stanno cercando di fuggire, mentre Undici è impegnata nel Sottosopra. Improvvisamente, tutti i Demogorgoni si bloccano a mezz'aria e iniziano a sgretolarsi, mentre diventa chiaro che Will li sta controllando telecineticamente.

Alla fine dell'episodio will alza lo sguardo e si asciuga il sangue che gli cola dal naso, già effetto collaterale dei poteri di Undici. Schnapp aveva già discusso la conclusione dell'episodio con Deadline spiegando: "Penso che la gente confonda la paura con la debolezza. Will ha avuto molta paura nel corso degli anni, a causa di ciò che ha dovuto sopportare, ma questo non significa che sia debole. Ha resistito e ne è uscito più forte. Ritorna sempre, e non crolla mai. Questa è la sua forza, e credo che alla fine lo dimostri, che è più forte di quanto tutti pensiamo".

I primi quattro episodi della quinta stagione di Stranger Things sono disponibili su Netflix. Gli episodi 5-6-7 verranno pubblicati il 26 dicembre mentre per il gran finale dovremo attendere il 1° gennaio 2026.