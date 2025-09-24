Stranger Things 5, il nuovo teaser è un concentrato di emozioni per il cast: "Siamo diventati una famiglia"

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo teaser per la quinta ed ultima stagione di Stranger Things, che concluderà il suo ciclo a partire dalla prima tranche di episodi il prossimo 26 novembre.

Il filmato ripercorre il percorso dei personaggi dalla prima stagione dello show, il cui esordio avvenne nel luglio del 2016, a oggi. Quasi 10 anni dopo, i due registi, i fratelli Duffer, e i membri del cast principale si ritrovano così a descrivere le loro emozioni ora che il finale si avvicina sempre più inesorabilmente.

"È la classica storia sul bene e il male; i buoni sono molto buoni e i cattivi, molto cattivi", racconta Brett Gelman, mentre i Duffer Brothers assicurano a tutti i fan che questa sarà "la più grande stagione che abbiamo mai fatto".

Stranger Things 5: i giovani protagonisti sul set

Cosa racconterà la stagione finale di Stranger Things

Siamo nell'autunno del 1987 e la cittadina americana è rimasta segnata dall'apertura dei portali. Il gruppo di Lenora e i ragazzi di Hawkins sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che sembra svanito nel nulla. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo.

Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.

Ricordiamo che la quinta stagione di Stranger Things arriverà in streaming su Netflix suddivisa in ben tre parti distinte: la prima parte composta da quattro episodi è prevista per il 26 novembre, la seconda composta da tre episodi verrà diffusa il 25 dicembre successivo, mentre l'episodio finale sarà trasmesso il 31 dicembre 2025.

Stranger Things 5: il cast durante le riprese

Il cast della serie Netflix e le new entry della stagione

Millie Bobby Brown tornerà nei panni di Undici, Finn Wolfhard in quelli di Mike Wheeler, Gaten Matarazzo sarà ancora una volta Dustin Henderson, Caleb McLaughlin sarà Lucas Sinclair e Noah Schnapp Will Byers. Torneranno anche Joe Keery (Steve Harrington), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley) e Brett Gelman (Murray Bauman).

Le new entry della stagione finale sono Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbrow) e Alex Breaux (il Tenente Akers). Anche la star di Terminator Linda Hamilton si è unita al cast in un ruolo ancora misterioso.