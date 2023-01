Stranger Things 5, Noah Schnapp ci aggiorna sulle riprese dell'ultima stagione

Quando avranno luogo le riprese di Stranger Things 5? A rivelare il periodo in cui saranno girati i nuovi episodi della popolare serie Netflix sembra essere stato Noah Schnapp.

Il giovane interprete di Will Byers ha infatti recentemente tenuto una live su TikTok in cui sono venuti fuori dettagli sulla quinta stagione di Stranger Things, in particolare sul mese in cui potrebbero iniziare.

"La scuola interferirà con le riprese? Non, non accadrà" legge ad alta voce Noah Schnapp, probabilmente riprendendo un commento dei fan "Avrò finito con la scuola a maggio, e inizierò a girare a maggio".

Ora, non sappiamo ancora se maggio è inteso come mese di inizio riprese per l'intero cast, o solo per Schnapp, ma è comunque un'indicazione su quando si farà ritorno in quel di Atlanta per la fase di produzione attiva della serie Netflix.

Stranger Things 5 concluderà il viaggio televisivo in quel di Hawkins, Indiana, che ha tenuto compagnia agli abbonati Netflix negli ultimi 7 anni. Come credete che andrà a finire per i nostri protagonisti?