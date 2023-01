Stranger Things 6? Parla Finn Wolfhard: "Sarebbe ridicolo andare oltre"

Nonostante sia stato ufficialmente confermato dai fratelli Duffer che Stranger Things terminerà con la quinta stagione molti fan hanno chiesto a gran voce una sesta, alimentando diverse speculazioni sui social. A voler chiarire il tutto ci ha pensato Finn Wolfhard, interprete di Mike, spiegando come sia ridicolo e inutile andare oltre.

"Onestamente sarebbe ridicolo se Stranger Things durasse più di cinque stagioni e penso che i fratelli Duffer lo abbiano capito. Immagino che abbiano in mente un finale perfetto per la quinta stagione. Non sapevamo nemmeno se saremmo riusciti ad andare oltre la seconda stagione, ma siamo contenti che i fan ci abbiano supportato e continuino a guardarci. Non vedo l'ora. La quarta stagione è stata grandiosa in termini di contenuti, ma vorrei che l'ultima portasse un ritorno alle dinamiche della prima. E spero che avremo un finale degno per ogni personaggio in modo che i fan possano sentirsi soddisfatti" ha dichiarato il giovane attore ai microfoni di Uproxx.

Stranger Things 4: il finale di stagione è una grande presa in giro da parte dei Duffer Brothers?

Finn Wolfhard sarà tra i membri del cast che riceverà un considerevole aumento del proprio compenso per la quinta stagione dello show: 7 milioni di dollari (nella prima stagione aveva guadagnato soltanto 25mila dollari a episodio).

Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio per l'ultima stagione di Stranger Things, ma è stato rivelato il titolo ufficiale del primo episodio: Chapter One: The Crawl, scritto come sempre dai fratelli Duffer.