Stranger Things 5, Joe Keery: 'Non sarà facile dire addio allo show'

Con la quinta stagione, Stranger Things giungerà al termine, concludendo un percorso che ebbe inizio nel 2016 per gli spettatori, e ancor prima per il suo cast. E Joe Keery, interprete di Steve Harrington, commenta il momento agrodolce che un po' tutti stanno vivendo ora che bisogna dire addio allo show.

Arrivederci, Hawkins

"Era obiettivamente arrivata l'ora. Ma non sarà facile dire addio allo show" ha raccontato Joe Keery a Women's Wear Daily, in un'intervista precedente allo sciopero di attori e sceneggiatori, come riporta anche Deadline "Voglio dire, devo la mia intera carriera a questa serie, tutte le opportunità che ho avuto da allora sono grazie a essa".

"Per cui è qualcosa di piuttosto convoluto. C'è un certo sollievo che ti pervade [ora che ci avviciniamo alla fine], ma anche tristezza. E immagino che il mio obiettivo sia di vivere tutto appieno finché dura, e non dare mai nulla per scontato, perché è stata davvero un'avventura incredibile vissuta con persone fantastiche. E poi, una volta che sarà conclusa, andrò avanti per la mia strada aggrappandomi a quella che è stata la gioia di questa esperienza" continua l'attore, e conclude "Ogni cosa ha un inizio, una metà e una fine. E sarà bello poter avere una fine anche per Stranger Things".

Stranger Things 5 e oltre

Non sappiamo ancora molto sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things, ma sia i creatori dello show, i Fratelli Duffer, che il resto della crew e del cast hanno più volte ribadito come questa sarà una degna conclusione per la storia, e come oltre non si sarebbe potuto andare.

Ciò non toglie, comunque, che si possa continuare ad esplorare l'universo di Stranger Things in altri modi, come ad esempio tramite l'animazione, a teatro, su carta, o per mezzo di altri spin-off live-action.

E voi, cosa vorreste vedere ancora che non ci è stato mostrato finora?