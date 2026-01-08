Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower svela le ultime parole di Vecna non inserite nel finale

La serie Stranger Things, nonostante le speranze di numerosi fan, si è conclusa con l'episodio 8 e Jamie Campbell Bower ha ora rivelato che le ultime parole di Vecna sono state tagliate.

L'attore, durante la sua apparizione al talk show condotto da Jimmy Fallon, ha parlato della sua esperienza sul set e del suo addio al personaggio.

Le ultime parole di Vecna

Nel salotto del The Tonight Show, Jamie Campbell Bower ha commentato l'uscita del scena del villain.

Non proseguite, ovviamente, se non avete ancora visto le puntate che concludono la storia di Stranger Things e non volete spoiler .

Nell'episodio Vecna viene fermato e gravemente ferito da Undici, ma è Joyce a togliergli la vita tagliandogli la testa.

Jamie ha ora spiegato che il villain avrebbe potuto dire qualcosa in quei drammatici momenti: "Volevo provare a farlo ed esprimere le parole 'per favore, non farlo'".

Stranger Things 5: un'immagine dello scontro fra Will e Vecna

L'attore ha aggiunto: "Non so se qualcuno qui ha visto lo spettacolo The First Shadow, che è quello basato su Stranger Things e sul passato di Henry Creel".

L'interprete di Vecna ha proseguito: "Ovviamente, in base a quello, sappiamo che Henry e Joyce si sono incontrati in passato. Quindi, quando lei si avvicina, ho pensato che, in quel momento, l'umanità potesse emergere un po' di più, e avremmo potuto reintrodurre quell'idea che, potenzialmente, forse avrebbe potuto salvarsi".

L'idea, poi abbandonata, per l'uscita di scena di Vecna

Jamie ha ricordato che nella quarta stagione c'è un momento con protagonisti Unidici e Vecna che emette, prima di essere 'salutato' dalla ragazzina, una specie di ringhio: "Stavamo realizzando i dialoghi in studio e ho pensato: 'Sembra che stia dicendo la parola 'tu'. Posso aggiungerla? E hanno risposto: 'Sì, certo, proviamo'. Io ho reagito Non voglio essere invadente e renderla meno cool, ma proviamo'. Lo abbiamo provato e funzionava. Era grandioso".

Bower, parlando della drammatica fine del suo personaggio nell'ultima puntata (di cui potete leggere la nostra recensione), ha quindi rivelato: "Siamo andati a registrare i dialoghi in sala doppiaggio per la stagione 5 e stavo emettendo dei gorgoglii. Mi ricordo che tutto quello che volevo dire era 'per favore, non farlo'. E lo abbiamo provato, ma semplicemente non funzionava. Non aveva l'effetto voluto. Ma l'emozione è presente".