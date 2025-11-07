Stranger Things 5: Matt Duffer spiega perché Holly Wheeler sarà importante

I creatori di Stranger Things hanno svelato l'identità di uno dei personaggi che sarà al centro della stagione 5 della serie targata Netflix.

Durante un'intervista rilasciata a SFX Magazine è stato infatti anticipato che Holly Wheeler sarà coinvolta in modo importante nell'ultimo capitolo della storia ambientata a Hawkins.

L'importanza di Holly

Nella quinta stagione della serie Stranger Things le gemelle Anniston e Tinsley Price interpretano Holly Wheeler. Matt Duffer ha ora anticipato che negli episodi inediti, di cui sono stati condivisi i primi cinque minuti, l'attenzione si sposterà verso la generazione più giovane: "Non appena vedrete l'intera stagione, capirete meglio perché era così importante aggiungerla al cast".

Il filmmaker ha sottolineato: "Parte del motivo è che non si può catturare nuovamente un po' dell'atmosfera della prima stagione senza avere dei ragazzini, visto che i nostri ragazzi non sono più così giovani. Non sono più così vicini all'essere dei ragazzini".

La presenza di Holly e dei suoi compagni di classe nella storia ha così permesso agli autori di ricreare un po' dell'innocenza e dello stupore che era presente nella prima stagione.

I cambiamenti dopo il successo della serie

Matt ha poi raccontato che l'idea di espandere il ruolo di Holly non faceva parte del progetto originale: "Durante la stagione 2 abbiamo realmente capito che lo show era un successo e che sarebbe proseguito per un paio di stagioni. Ed è stato allora che abbiamo iniziato a delineare la mitologia e a pianificare a grandi linee la continuazione della storia".

Duffer ha raccontato: "Anche qualcosa come il fatto che Holly fosse al centro di questa stagione... Quella è stata una scoperta mentre lavoravamo alla quinta stagione. Si vuole sempre avere lo spazio per far cambiare, evolvere e crescere le cose".

I fan di Stranger Things dovranno attendere il 27 novembre prima di vedere il primo gruppo di episodi inediti, ma per assistere all'epilogo del racconto bisognerà invece attendere l'1 gennaio.