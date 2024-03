Stranger Things 5: le foto dal set anticipano il ritorno di Sadie Sink nei panni di Max

Max di Sadie Sink sembra in forma nelle prime foto dal set di Stranger Things 5, attualmente in fase di lavorazione. I nuovi episodi segneranno la conclusione per l'emozionante avventura firmata dai Duffer Brothers e divenuta rapidamente una hit su Netflix.

Stranger Things: Sadie Sink nell'episodio Caro Billy

Nella quarta stagione, Max Mayfield è sopravvissuta alla violenza di Vecna (Jamie Campbell Bower). Viva e vegeta grazie all'aiuto di Undici (Millie Bobby Brown) e dei suoi amici, Max è stata vista per l'ultima volta in condizioni drammatiche, accecata e con gli arti rotti. Una nuova immagine dal set condivisa da Netflix su X mostra il ritorno di una Sadie Sink nei panni di Max sdraiata in un letto d'ospedale. Al suo fianco compare il l suo amico Lucas (Caleb McLaughlin), seduto su una sedia accanto a lei. La foto sembra essere stata scattata tra una ripresa e l'altra, con Sadie Sink che sorride divertita.

Stranger Things 5, Linda Hamilton: "Non la guarderò, recitare nella serie mi ha rovinato la sorpresa"

Sadie Sink anticipa il gran finale

"Sarà terribile. Sarà davver orribile", aveva confessato in precedenza Sadie Sink al Today spiegando come ci si sente man mano che si avvicina la fine dell'esperienza con Stranger Things. "Questi ragazzi, l'intero cast e la troupe, ormai siamo una famiglia. La gente lo dice continuamente, ma lo penso sul serio. E pensare che dobbiamo dire addio a quella sicurezza e al pensiero che non ci rivedremo per un'altra stagione è spaventoso e triste, ma penso che sia emozionante passare al capitolo successivo."

Riguardo alle sue previsioni sul destino del personaggio di Max, fornite prima di leggere la sceneggiatura, l'attrice ha spiegato: "Credo che lei e Lucas resteranno insieme. Sono così carini, non è vero? E il piccolo scambio di appunti è stato davvero dolce. C'è sicuramente spazio per crescere lì."