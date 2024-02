Stranger Things 5, Linda Hamilton: 'Non la guarderò, recitare nella serie mi ha rovinato la sorpresa'

Essere ingaggiata nel cast di Stranger Things 5 ha rappresentato un grande successo lavorativo per Linda Hamilton, ma le ha rovinato la sorpresa da spettatrice. L'attrice ha deciso così che non guarderà gli episodi finali.

Stranger Things 4: un'immagine della nuova stagione

In un'intervista con Us Weekly!, l'attrice ha spiegato: "Quando sei immersa nella visione, non ti ci vedi dentro. Quindi penso che mi abbia rovinato la serie. Non guardo mai un progetto una volta che ci recito. Vedermi lì mi porterebbe completamente fuori dalla realtà. Quindi non guarderò la stagione 5".

Un ruolo top secret

La quinta stagione concluderà l'odissea di Stranger Things, una delle serie di maggior successo di Netflix. Linda Hamilton è una dei nuovi acquisti del cast, anche se il suo ruolo non è stato ancora rivelato. A quanto pare i Duffer Brothers, creatori dello show, avrebbero fornito a Hamilton i dettagli del suo personaggio, ma non della storia completa per mantenere il massimo riserbo.

"Devono stare molto attenti con la loro storia", ha aggiunto l'attrice. "Quindi non so ancora come andrà a finire. Ci vuole molta disciplina per non sapere cosa succederà, ma serve per proteggerlo da tutte le persone che vogliono saperlo."

Hamilton ha aggiunto che si sta divertendo molto sul set, con le riprese in corso dall'8 gennaio. L'account Instagram ufficiale ha celebrato l'evento con una foto del cast al completo nel primo giorno sul set e continua ad aggiornare i fan che attendono con impazienza di scoprire cosa accadrà nell'ultima stagione della loro serie preferita.