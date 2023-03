Stranger Things 5, Eddie Munson tornerà? Parla Joseph Quinn

Una delle domande più frequenti dei fan dopo la scorsa stagione di Stranger Things è tutta incentrata sul personaggio di Eddie Munson: rivedremo Joseph Quinn nella quinta stagione della serie Netflix?

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è in fase di lavorazione, e gli abbonati Netflix non vedono l'ora di avere tutti gli episodi a disposizione per un epico binge-watching, soprattutto considerato che, per l'appunto, siamo vicini alla conclusione.

Ma se a tante domande sullo show abbiamo già avuto risposta, molte altre questioni attendono una risoluzione, e la curiosità dei fan non si placa neanche davanti a quello che sembrerebbe un addio piuttosto definitivo (attenzione, d'ora in avanti spoiler sulla stagione 4 di Stranger Things).

Stiamo parlando di Eddie Munson, l'amata new entry nella quarta stagione dello show che negli ultimi episodi si è sacrificato per salvare Hawkins dalle grinfie di Vecna, perdendo la vita.

Non c'è dunque speranza di rivederlo nei nuovi episodi?

"Eh, non saprei proprio" risponde Joseph Quinn durante un Q&A con i fan al London Comic Con, come riporta anche Metro "Voglio dire, inizieranno presto con le riprese! Non so... Mi piacerebbe, ma sono morto".

Stranger Things 5, Noah Schnapp ci aggiorna sulle riprese dell'ultima stagione

"Credo che sia poco probabile che accada" continua, concludendo "Questa è la risposta più sincera che potrei darvi".

Al momento non sappiamo ancora quando Stranger Things 5 approderà su Netflix, ma con tutta probabilità lo farà senza Eddie Munson. Sapete, però, come si dice... In questo campo, mai dire mai.