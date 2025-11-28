Stranger Things 5: ecco cosa accade se si chiama il numero di telefono che appare negli episodi

I primi episodi della stagione 5 di Stranger Things contengono un curioso easter egg. Nella prima puntata appare infatti un numero telefono e gli spettatori hanno scoperto che funziona realmente, condividendo online la propria scoperta.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla storia , la notizia contiene degli spoiler!

L'easter egg nel primo episodio

Nell'episodio intitolato Capitolo Uno: La missione la storia di Stranger Things riprende circa 18 mesi dopo la conclusione della quarta stagione, mostrando la città di Hawkins in quarantena e sotto il controllo dei militari.

Nei primi minuti gli spettatori possono vedere un poster in cui si dichiara che Jane Hopper, ovvero Undici (Millie Bobby Brown), è scomparsa ed è in corso una ricerca per ritrovarla, riportando anche un numero per eventuale segnalazioni.

Se si compone il numero sul telefono, che ha il prefisso dell'Indiana, si può sentire un messaggio registrato in cui si dichiara: "Grazie per aver contattato il dipartimento di polizia di Hawkins. A causa del recente terremoto con una magnitudo di 7.4, Hawkins è attualmente in lockdown per assicurare la sicurezza dei nostri residenti".

La voce aggiunge poi: "L'Hawkins Emergency Task Force sta lavorando a stretto contatto con la polizia di Hawkins per cercare le persone scomparse, tra cui Jane Hopper che è una priorità. Vi esortiamo, come cittadini responsabili di Hawkins, ad aiutarci nella nostra ricerca per localizzarla".

Come inizia la stagione 5

Nella serie si vede infatti che Undici è costretta a nascondersi dai militari, spostandosi attraverso i tunnel esistenti nella città, e si sta allenando, grazie al sostegno di Hopper (David Harbour) e Joyce (Winona Ryder), in vista di un potenziale scontro con Vecna.

I fan di Stranger Things, lo show creato dai fratelli Duffer, stavano attendendo ormai da molto tempo l'arrivo del capitolo finale. L'entusiasmo in vista del debutto del Volume 1 della stagione 5 è stato talmente elevato da mandare temporaneamente in tilt la piattaforma di streaming.