Stranger Things 5, Conad lancia una collezione a premi esclusiva in partnership con Netflix

Conad è protagonista a Lucca Comics & Games 2025 con uno spazio nel padiglione Netflix, dove è possibile scoprire e toccare con mano i prodotti dell'esclusiva collezione a premi a tema disponibile nei punti vendita aderenti

In occasione dell'attesissimo lancio della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie creata dai fratelli Duffer, Conad in partnership con Netflix lancia una collezione a premi esclusiva, disponibile nei punti vendita aderenti dal 6 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026.

La Short Collection Stranger Things segna la prima collaborazione di Netflix con la grande distribuzione organizzata in Italia. Un'iniziativa di fidelizzazione pensata per offrire ai clienti un'esperienza unica e coinvolgente: per 14 settimane sarà possibile collezionare premi esclusivi e distintivi, ideati per rendere speciali i momenti di condivisione in famiglia e con gli amici.

La collezione, realizzata in esclusiva per Conad, è presente nella cornice speciale di Lucca Comics & Games 2025, all'interno del padiglione Netflix interamente dedicato alla celebrazione dell'ultima stagione dell'iconica serie.

Interno del Conad City di Piazza del Carmine sponsorizzato Stranger Things

Premi per gli appassionati delle serie: come si vince?

I premi brandizzati Netflix-Stranger Things, sono oggetti iconici e funzionali, pensati per gli appassionati delle serie e per condividere nuove esperienze di convivialità. Dalle calze alla t-shirt in cotone, dalla cinema cup con cannuccia in acciaio alla macchina per popcorn, dal cuscino da pavimento al plaid trapuntato, fino alla lampada LED portatile e alla cassa Bluetooth. Ogni prodotto è stato ideato per momenti di convivialità, riflettendo i valori di esclusività, appartenenza e contemporaneità.

Inoltre, Conad è parte integrante dell'esperienza immersiva che Netflix, insieme ai propri partner, ha portato nel cuore di Lucca: l'iniziativa coinvolge fan e clienti tra le vie della città, con una tappa speciale al Conad City di Piazza del Carmine. Per l'occasione, il punto vendita è stato trasformato in un set scenografico capace di trasportare i visitatori direttamente nell'atmosfera della serie.

I clienti possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card riceveranno 1 bollino ogni 15 euro di spesa nei punti vendita aderenti all'iniziativa che esporranno il materiale promozionale. Per accelerare la raccolta basterà acquistare i prodotti evidenziati a scaffale, che daranno diritto a bollini extra. Sarà possibile richiedere i premi, corrispondendo il contributo di spesa previsto, fino al 27 gennaio 2026.

I 10 premi della collezione:

Premi Stranger Things:

Calze monotaglia

T-shirt in cotone brandizzata in due taglie S/M L/XL

Cinema cup con cannuccia in acciaio

Dinner set in ceramica lavabile

Puzzle in cartone riciclato con i luoghi più iconici della serie

Cuscino da pavimento

Plaid trapuntato

Premi Netflix: