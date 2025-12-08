Stranger Things 5 Volume 2: nei character poster i protagonisti stanno per affrontare 'un'ultima avventura'

I fan di Stranger Things dovranno attendere fino a Natale prima di vedere gli episodi del Volume 2 dell'ultima stagione e, nell'attesa, online sono stati condivisi i nuovi character poster dei protagonisti.

Tra le locandine c'è anche quella in cui Vecna aleggia sopra alcuni dei personaggi, che sono in bicicletta, e ricorda che c'è spazio per un'ultima avventura.

I poster del Volume 2

La stagione 5 della serie creata dai fratelli Duffer è stata suddivisa in tre parti, con un episodio conclusivo che sarà distribuito anche nei cinema per permettere agli spettatori di dire addio ai propri beniamini e al mondo di Hawkins in modo spettacolare ed emozionante.

I poster di Stranger Things condivisi oggi online mostrano i protagonisti con un'espressione determinata e un po' preoccupata, apparentemente pronti ad affrontare il temibile villain.

Jamie Campbell Bower, che ha la parte di Vecna nello show, ha recentemente dichiarato: "Penso che il Volume 1 getti un po' le basi, sia una messa a punto esplosiva per ciò che continua ad accadere nel Volume 2 e, di conseguenza, nel finale".

Stranger Things: il nuovo poster del Volume 2

Stranger Things: il poster di Charlie Heaton (Jonathan Byers) per il Volume 2

Stranger Things: il character poster di Natalia Dyer (Nancy Wheeler) per il Volume 2

Cosa racconta la stagione 5

La storia raccontata nelle prime puntate dell'ultima stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, è ambientata nell'autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall'apertura dei portali e i protagonisti hanno un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla senza poter sapere quali siano i suoi piani. A complicare la missione c'è il fatto che il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.

La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.



Stranger Things: il character poster di Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) per il Volume 2

Stranger Things: Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) nel character poster del Volume 2

Stranger Things: Joe Keery (Steve Harrington) nel character poster del Volume 2

La storia ambientata a Hawkins si è attualmente interrotta con un cliffhanger legato a Will che ha gettato le basi per una svolta narrativa che potrebbe cambiare in modo importante la lotta contro Vecna.

Gli spettatori devono quindi aspettare un paio di settimane prima di capire le conseguenze di quanto accaduto dopo l'attacco compiuto alla base militare, evento al centro degli ultimi minuti delle puntate del Volume 1.

Stranger Things: Sadie Sink (Max Mayfield) nel character poster del Volume 2

Stranger Things: Noah Schnapp (Will Byers) nel character poster del Volume 2

Stranger Things: Finn Wolfhard (Mike Wheeler) nel character poster del Volume 2