Stranger Things 5: il cast scioccato alla lettura del copione per il colpo di scena su Will

La prima parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things è stata pubblicata su Netflix e nel finale ha svelato un vero e proprio colpo di scena che riguarda Will Byers, il personaggio interpretato da Noah Schnapp.

Online è stato pubblicato il video che si riferisce alla lettura del copione del cast principale, nel momento in cui i protagonisti leggono per la prima volta il plot twist che riguarda Will.

La reazione scioccata del cast per il colpo di scena su Will in Stranger Things 5

Il canale YouTube ufficiale della serie ha pubblicato il video della reazione del cast al colpo di scena del finale. Nel quarto episodio di Volume 1, sembra già tutto perduto quando i Demogorgoni devastano la base militare di Hawkins.

Will e i suoi amici stanno cercando di fuggire mentre Undici si trova nel Sottosopra; all'improvviso, tutti i Demogorgoni si congelano in aria e iniziano a sgretolarsi, controllati telecineticamente proprio da Will Byers. A quel punto, Will alza lo sguardo e si asciuga il sangue che gli cola dal naso, proprio come accadeva a Undici.

Il commento di Noah Schnapp sui poteri di Will Byers

"Penso che le persone confondano la paura con la debolezza" ha spiegato Schnapp "Will ha provato molta paura nel corso degli anni, a causa di ciò che ha dovuto affrontare, ma questo non significa che sia debole. Ha superato tutto questo ed è diventato più forte, e lo fa sempre nonostante la paura. Torna sempre indietro, e non crolla mai. Quella è la sua forza, e penso che lo dimostri alla fine, che è più forte di quanto tutti pensiamo".

Matt Duffer ha spiegato così l'importanza di Will nella stagione 5: "Quando abbiamo iniziato a parlare della Stagione 5, abbiamo iniziato a parlare di Will. Era un po' più in disparte nella Stagione 4, ma è un personaggio centrale. È il personaggio che ha dato il via a tutto, e gran parte di questa stagione riguardava il chiudere il cerchio e tornare all'inizio, il che ha sollevato domande su come sia scomparso e così via".

Duffer prosegue: "Ma più di tutto, questa stagione parlava del percorso di Will nel capire davvero chi fosse e nell'accettarlo. Ci piaceva l'idea di legare tutto questo agli elementi più soprannaturali, che per diventare la sua versione più potente, doveva anche davvero accettare chi è".