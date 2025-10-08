Stranger Things 5: budget record per l'ultima stagione della serie

Il budget necessario a realizzare la stagione 5 di Stranger Things sembra sia davvero una cifra record.

Alcune fonti vicino alla produzione, infatti, avrebbero rivelato a Puck che i costi per concludere la storia ideata dai fratelli Duffer potrebbe superare quota 400 milioni di dollari, nonostante un numero di episodi inferiore rispetto al passato.

Le indiscrezioni sui costi

Kim Masters di Puck ha sostenuto che Netflix stia spendendo una cifra tra i 50 e i 60 milioni di dollari per ogni episodio. Nella stagione 5 di Stranger Things ci saranno meno episodi rispetti al quarto capitolo della storia ambientata a Hawkins. I fratelli Duffer, inoltre, hanno sostenuto che le puntate avranno una durata simile a un film e ognuna dovrebbe avere una lunghezza di circa 90 minuti o due ore, scelta che potrebbe aver aumentato i costi necessari alla realizzazione del capitolo conclusivo.

Stranger Things 5: il cast durante le riprese

Il totale necessario a produrre la stagione 4 di Netflix dovrebbe quindi essere arrivato a una cifra composta tra 400 milioni e 480 milioni.

Cosa sappiamo dell'epilogo di Stranger Things

L'ultima stagione sarà suddivisa in tre parti e la prima sarà disponibile in streaming, anche in Italia, dal 27 novembre. Il 26 dicembre, il giorno di Natale negli Stati Uniti, arriveranno altre tre puntate, mentre l'anno si concluderà con la messa in onda dell'epilogo finale, in arrivo il 31 dicembre, appuntamento che per il fuso orario slitterò in Italia al primo giorno del 2026.

Stranger Things tornerà sugli schermi per raccontare lo scontro finale con Vecna, a cui danno la caccia dopo che è scomparso senza lasciare alcuna traccia. Mentre le forze oscure emergono, gli amici devono unire le forze per porre fine al terrore che suscita la creatura nella città di Hawkins.

Nel cast dell'ultima stagione, che sarà protagonista anche al Lucca Comics & Games 2025 per un'attesa anteprima, ci sono ovviamente Millie Bobby Brown nella parte di Undici, Finn Wolfhard che sarà Mike Wheeler, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, Caleb McLaughlin che è interprete di Lucas Sinclair, David Harbour che riprende il ruolo dello sceriffo Jim Hopper, Winona Ryder che è Joyce Byers, e Jamie Campbell Bower che ha la parte del malvagio Vecna.