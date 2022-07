Stranger Things 4, Noah Schnapp conferma: "Will è gay ed è innamorato di Mike"

Noah Schnapp chiarisce una volta per tutte i dubbi sulla sessualità di Will, resa più esplicita in Stranger Things 4.

A mettere a tacere il chiacchiericcio da parte dei fan di Stranger Things 4 sulla sessualità di Will ci ha pensato l'interprete del personaggio, Noah Schnapp il quale ha confermato una volta per tutte che Will è gay ed è innamorato di Mike.

Stranger Things 4: un'immagine della nuova stagione

Durante una conversazione con Variety, Noah Schnapp ha spiegato che ci sono stati accenni sulla sessualità e sui sentimenti di Will nei confronti di Mike sin dalla prima stagione. Anche se la serie non ne fa menzione apertamente, Schnapp ha messo le cose in chiaro e ha confermato che Will è gay:

Stranger Things 4 Volume 2 affronta la sessualità di Will

"Ovviamente, è stato accennato nella prima stagione: è sempre stato presente, ma non l'avete mai saputo davvero, è solo lui che cresce più lentamente dei suoi amici? Ora che è invecchiato, la cosa è molto più ovvia. Ora è chiaro al 100% che Will è gay e ama Mike. Ma tutto ciò viene svelato attraverso un arco narrativo lento e trovo che questo sia molto bello. Perché è così facile rendere un personaggio gay all'improvviso. Le persone me lo hanno detto, ero solo a Parigi quando un uomo di 40 anni è venuto da me e mi ha detto 'Wow, il personaggio di Will mi ha fatto sentire così bene. E mi sono relazionato così tanto. Questo è esattamente quello che ero quando ero un bambino.' Questo mi ha reso così felice. Stanno scrivendo questo personaggio in modo reale e lo stanno facendo così bene".

Stranger Things 4: La musica è cambiata

I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno sempre avuto in mente la storia di Will, ma non ne hanno parlato con Noah Schnapp fino a poco tempo fa. Ripensando alla prima stagione, l'attore riconosce che i segni c'erano già tutti:

"Anni fa, nella prima stagione, non sapevo in che direzione i Duffer volessero andare con questo personaggio. Quindi stavo cercando di capirlo insieme al pubblico. Ma ora che ho parlato con loro e ho visto lo show, so cosa vogliono farci. Ovviamente non mi dicono niente. "Mi scappano spesso spoiler, quindi non condivideranno mai nulla con me. Quindi devo capire le cose da solo, solo alla fine penso 'Oh, questo ha senso ed è stato intenzionale.'"