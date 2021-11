Stranger Things 4: Netflix svela titoli episodi e data di uscita

Il 6 novembre 1983, Will Byers è sparito in circostanze inspiegabili. Per questo motivo, in occasione dello Stranger Things Day, Netflix ha ufficializzato la data di uscita di Stranger Things 4, ovvero l'estate 2022.

Come riportato da Indiewire, la quarta stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix a partire dall'estate 2022 - al momento, però, non è stata ancora ufficializzata una data precisa. Comunque, il conto alla rovescia dei fan, adesso, avrà un periodo su cui puntare. Netflix, però, non si è limitata a questa notizia ma ha anche comunicato i titoli di tutti gli episodi della serie.

I titoli dei nove episodi della quarta stagione di Stranger Things sono i seguenti:

+ The Hellfire Club

+ Vecna's Curse

+ The Monster and the Superhero

+ Dear Billy

+ The Nina Project

+ The Dive

+ The Massacre At Hawkins Lab

+ Papa

+ The Piggyback

Netflix ha anche distribuito un nuovo teaser della quarta stagione di Stranger Things. A proposito dello show, David Harbour ha dichiarato nel corso di un'intervista con Collider: "Questa stagione è molto più grande delle precedenti. Addirittura, non sembra nemmeno di stare a Hawkins. In più, abbiamo deciso di prendere una precisa direzione di cui non posso parlare. Poi vedrete!".

I fan di Stranger Things, ovviamente, hanno immaginato potesse accadere un'eventualità del genere e che Hawkins potesse non essere la sola e unica ambientazione. Il finale della terza stagione, infatti, lasciava presagire uno spostamento spaziale in Russia. A questo proposito, David Harbour ha parlato della figura di Gandalf ne Il Signore degli Anelli e della sua resurrezione: "Fin dalla prima stagione ne ho parlato con i Fratelli Duffer. Avevo questa idea della resurrezione del personaggio, un po' come è accaduto a Gandalf il Grigio che ha combattuto Balrug e si è trasformato in Gandalf il Bianco. In qualche modo, Hopper non sarà più quello di prima. Doveva necessariamente cambiare".