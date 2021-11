Stranger Things 4: i ragazzi ritornano in un nuovo teaser trailer

È uscito un nuovo teaser trailer di Stranger Things 4, in occasione della giornata dedicata alla popolare serie Netflix, con la piattaforma streaming che ha promesso sui social diversi regali per i fan per ricompensare la loro devozione nei confronti dello show creato dai fratelli Duffer. Qui sotto potete leggere il tweet postato dall'account ufficiale di Netflix:

Stranger Things: una scena della terza stagione con Finn Wolfhard e Mollie Bobby Brown

Quanto al teaser della nuova stagione (ancora senza data d'uscita, ma presumibilmente nei primi mesi del 2022 in base alle tempistiche del marketing), esso è quasi interamente dal punto di vista di Undici, che comunica a Mike di trovarsi bene nella nuova abitazione e a scuola, ma di non vedere l'ora che arrivi lo spring break, in modo da poter tornare a Hawkins e rivedere gli amici. "Saranno le migliori vacanze di primavera di sempre", dice lei, prima che la parte finale del filmato suggerisca nuove svolte inquietanti per i giovani protagonisti.

Stranger Things 4, teorie e ipotesi: cosa aspettarci dalla quarta stagione?

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

La quarta stagione di Stranger Things è tra le novità più attese di Netflix, al punto che già lo scorso anno, a riprese ancora in corso (prima dell'interruzione dovuta alla pandemia), un primissimo video promozionale confermava il ritorno in scena di Jim Hopper, dato per morto al termine della terza annata ma in realtà prigioniero dei russi (una situazione che ha costretto l'attore David Harbour a verificare che non ci fossero somiglianze visive con Black Widow, dove il suo personaggio ha un arco narrativo simile). Insieme a lui rimane sostanzialmente invariato il cast fisso, con due attori ricorrenti delle stagioni precedenti promossi a membri regolari del gruppo.

Stranger Things 3, analisi del finale: come si prospetta il futuro per Hawkins?

Come da consuetudine, la nuova stagione avrà almeno un omaggio, a livello di casting, al cinema degli anni Ottanta. Per l'esattezza, tra gli ospiti ci sarà Robert Englund, mitico interprete di Freddy Krueger in Nightmare - Dal profondo della notte, uscito nel 1984, e i suoi vari seguiti fino al 2003. Tornerà anche Matthew Modine, apparso l'ultima volta nella seconda annata dello show.