Stranger Things 4, Millie Bobby Brown è scoppiata a piangere vedendo Vecna sul set: "Mi fissava"

La reazione di Millie Bobby Brown all'apparizione di Vecna sul set di Stranger Things 4 è stata davvero notevole, come ricorda l'interprete del mostro Jamie Campbell Bower.

Vecna si è rivelata una dei peggiori villain che si sono mai affacciati nella cittadina di Hawkins, Indiana, teatro degli eventi di Stranger Things 4. La creatura mostruosa è tanto terrificante da aver perfino fatto piangere Mille Bobby Brown, interprete di Eleven.

Stranger Things 4: un'immagine dei nuovi episodi

A testimoniarlo è l'attore che interpreta Vecna, Jamie Campbell Bower, in un'intervista a Variety: "Lei era legata. Mi sono avvicinato a lei truccato da Vecna e lei è scoppiata in lacrime. Non voleva guardarmi ed era visibilmente disgustata dall'intera faccenda."

Quando però Millie Bobby Brown ha riconosciuto chi si celava sotto il trucco le cose sono cambiate: "Dopo aver pianto, una delle cose che ha detto è stata 'Ho capito che eri tu quando ho sentito l'odore delle sigarette', perché sono un fumatore".

Come rivela la nostra recensione del volume 2 di Stranger Things 4, Eleven apprende la verità sulle origini di Vecna ​​e su come si stata lei ad averlo mandato nel Sottosopra, creando così la mostruosa creatura.

Stranger Things: un'immagine di Sadie Sink

I fratelli Duffer hanno insistito affinché Vecna ​​fosse creata usando effetti pratici. Il designer di protesi Barrie Gower, la mente dietro Il Trono di Spade e Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2, ha creato una seconda pelle per Jamie Campbell Bower realizzando 25 pezzi di lattice e gomma siliconica che sono stati incollati al suo corpo con un adesivo medico.

In totale, la trasformazione di Bower ha richiesto sette ore e mezza di trucco e la sua giornata sul set di solito iniziava alle 3 del mattino. Dopo circa 10-12 ore di riprese, faceva ritorno in sala make-up per rimuovere il trucco, operazione che richiedeva un'altra ora di tempo.