Stranger Things 4: ecco quando ripartono le riprese della nuova stagione

Si avvicina il ritorno di Stranger Things 4 su Netflix, con le riprese della stagione 4 che stanno per ripartire in Georgia: ecco quando.

Netflix prevede di riunire il cast di Stranger Things 4 in Georgia e di far ripartire le riprese prima della fine di settembre, dopo che erano state bloccate a marzo a causa dell'emergenza sanitaria.

Dopo mesi di pausa forzata, la troupe di Stranger Things si prepara a tornare sul set per le riprese della nuova stagione. La produzione aveva appena avuto inizio, tra febbraio e marzo, quando la pandemia globale ha costretto Netflix a sospendere tutto e rimandare a casa interpreti e addetti ai lavori. Adesso, a distanza di sei mesi, la macchina potrebbe ripartire entro la fine di settembre, esattamente lunedì 28 in Georgia, come riportato da Deadline nelle ultime ore. Ovviamente tale data potrebbe subire variazioni in caso di improvviso aumento dei contagi e quindi di specifiche direttive anti-Covid.

Stranger Things 4, David Harbour: "Il ritorno di Hopper? Sarà come quello di Gandalf nel Signore degli Anelli"

Si avvicina sempre di più, dunque, il momento nel quale gli utenti Netflix potranno godersi i nuovi episodi di una delle serie tv più amate dello streamer. Si scoprirà così come farà Jim Hopper (David Harbour) a liberarsi dopo essere finito prigioniero in un gulag russo a seguito degli eventi della terza stagione: gli abitanti di Hawkins, tra cui Eleven e Joyce Byers, ancora non sanno che il loro amato papà ed amico sia ancora vivo, quindi è curioso immaginare sin da ora come reagiranno a tale notizia.

Stranger Things: Caleb McLaughlin in una scena della terza stagione

I creatori dello spettacolo, i fratelli Duffer, hanno confermato il ritorno di Hopper quando hanno annunciato l'inizio della produzione a febbraio, rivelando cosa c'è in serbo per il prigioniero ora che è sopravvissuto alla sua morte apparente: "Sì, è vivo, anche se non sono tutte buone notizie per il nostro 'americano'; è imprigionato lontano da casa nel deserto innevato della Kamchatka, dove dovrà affrontare pericoli sia umani... che altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, un nuovo orrore sta salendo in superficie, qualcosa di sepolto da tempo, qualcosa che collega tutto. La stagione 4 si preannuncia come la stagione più grande e più spaventosa mai vista, e non vediamo l'ora che tutti ne vedano di più. Nel frattempo, pregate per l'americano".

A maggio, Harbour ha annunciato che la nuova stagione rivelerà un "enorme" pezzo della storia di Hopper. L'attore ha accennato che questa rivelazione segue una scoperta fatta dalla figlia adottiva di Hopper, Eleven (Millie Bobby Brown). "Eleven si imbatte in alcune scatole, una delle quali contiene roba di Brenner da Hawkins Lab, un'altra dice Papà, un'altra ancora dice Vietnam ed una dice New York", ha detto Harbour durante un'apparizione al Liverpool Comic Con. "Quindi ci sono queste tre cose che abbiamo stabilito per la nuova stagione e se non le approfondiremo, significa che i Duffer sono cattivi scrittori ma io so che loro sono ottimi scrittori".