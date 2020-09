Stranger Things 4, David Harbour: "Il ritorno di Hopper? Sarà come quello di Gandalf nel Signore degli Anelli"

Stranger Things 4 mostrerà il ritorno di Hopper e ora l'attore David Harbour ha parlato di questo atteso dettaglio della trama facendo un paragone con Gandalf, uno dei personaggi principali del film Il Signore degli Anelli.

La star ha accennato agli episodi inediti dello show di Netflix in occasione di un'intervista rilasciata a Total Film che permette di avere alcune anticipazioni.

David Harbour, parlando della quarta stagione di Stranger Things, ha raccontato: "Ne ho parlato con i fratelli Duffer fin dalla prima stagione. Siamo sempre stati interessati all'idea della risurrezione di Gandalf, Gandalf il Grigio che lotta contro il Balrog e diventa poi Gandalf il Bianco".

L'interprete di Hopper ha aggiunto: "Si tratta dell'idea del ritorno in vita del personaggio. E mitologicamente, in un certo senso, Hopper doveva cambiare. Non poteva andare nella direzione in cui stava andando, doveva tornare in vita in qualche modo".

La star della serie ha proseguito sottolineando: "Io lo sapevo. Noi lo sapevamo. Ne avevamo parlato. Volevo semplicemente preservare per tutti la fantasia. Ed è una posizione così strana quella in cui ci troviamo ora con così tanti mezzi di comunicazione, tutti ne vogliono parlare".

Nelle puntate inedite, inoltre, si rivelerà il passato dello sceriffo Hopper legato alle scatole che Eleven ha trovato e con le etichette che riportano i nomi delle città Vietnam e New York e un'altra con scritto Papà.

David Harbour ha ammesso che conosceva i dettagli di quanto accaduto al personaggio fin dalla prima stagione e finalmente si potrà portare sugli schermi questi elementi della narrazione.

I fan dovranno però attendere il 2021 prima di poter vedere il nuovo capitolo della storia, le cui riprese sono state interrotte a causa della pandemia.