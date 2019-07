Stranger Things 4 sarà "diverso da quanto visto finora", l'uscita da Hawkins è vicina?

Stranger Things 4 sarà molto diverso da quanto visto finora, parola dei Duffer Brothers che avrebbero anticipato l'imminente 'uscita da Hawkins.

Stranger Things: Joe Keery, Gaten Matarazzo in una scena della terza stagione

Lo sconvolgente finale della terza stagione di Stranger Things ha gettato le basi per uno sconvolgimento radicale della serie tv. L'abbandono di Hawkins da parte della famiglia Byers e di Eleven potrebbe avere importanti conseguenze sul futuro della serie tv. Al momento Netflix non ha ancora ufficializzato la quarta stagione, ma i Duffer brothers sanno già la direzione da imprimere alla loro storia.

"Non vogliamo rinchiuderci in un angolo, così abbiamo parlato a lungo con gli sceneggiatori per essere certi di intraprendere la giusta direzione. Non sappiamo molto, ma conosciamo gli elementi principali. Alla fine della seconda stagione, sapevamo già di Billy e sapevamo che i russi stavano arrivando. Non conoscevamo ancora il centro commerciale e gli altri dettagli, ma avevamo i punti fermi della storia già chiari. Lo stesso sta accadendo per la quarta stagione. Abbiamo i punti fermi, non ci resta che unirli. Siamo eccitanti per la direzione che prenderà la storia, questa stagione sarà diversa da tutto ciò che avete visto prima, per noi questa è la cosa giusta da fare."

Stranger Things: Winona Ryder durante una scena della terza stagione

I Duffer aggiungono: "La cosa più importante che sta per accadere è che la serie crescerà, non in termini di scala, ma il plot si aprirà e l'azione non sarà concentrata solo a Hawkins. In tutto questo la Russia avrà un ruolo. Se ci sarà una quarta stagione, dovremo scoprire chi sono gli americani nella cellula e che cosa stanno facendo con il Demogorgon".

Nuovi colpi di scena in arrivo, dunque, come conferma il produttore Shawn Levy: "La terza stagione termina aprendo numerosi fili narrativi separati l'uno dall'altro. Sappiamo che ci dovrebbe essere una quarta stagione, in cui credo che esploreremo tutti i vari plot 4." Nell'attesa qui potete leggere la recensione della terza stagione di Stranger Things.