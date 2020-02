Stranger Things 4: un dettaglio del casting conferma la stagione 5?

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Un dettaglio legato al casting di Stranger Things 4 confermerebbe che ci sarà anche la quinta stagione. A dare la notizia è stato il sito Murphy's Multiverse, specializzato in tutto ciò che riguarda la popolarissima serie di Netflix.

Stando al sito, nella nuova stagione ci sarà un'aggiunta al cast fisso, e per il ruolo di Ashe - questo il nome del personaggio - si starebbe cercando un attore americano di circa 25 anni, di qualsiasi etnia, con un contratto che prevede due stagioni. Questo lascia intendere che i fratelli Duffer abbiano dei piani per il personaggio che comportano almeno una stagione in più, che potrebbe essere l'ultima (le serie di Netflix tendono a durare non più di cinque o sei stagioni nel migliore dei casi). Al momento non c'è stata alcuna conferma della società di streaming o dei creatori dello show per quanto riguarda la possibilità di una quinta stagione.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

La quarta stagione di Stranger Things è attualmente in produzione, e le riprese dovrebbero durare fino a novembre, il che fa pensare che arriverà su Netflix nella primavera o estate del 2021. Il mistero più grande dei nuovi episodi riguarda il ritorno di Jim Hopper, che si è apparentemente sacrificato al termine della terza annata. Intervistato al riguardo, l'attore David Harbour ha affermato di saperne quanto gli spettatori: anche lui è convinto che il misterioso prigioniero americano, menzionato nella sequenza finale e chiuso in una cella in uno stabilimento russo, sia il redivivo Hopper, ma stando a lui i Duffer non gli hanno detto nulla in proposito. In attesa dell'eventuale conferma o smentita, potremo vedere Harbour in azione, a fine aprile, proprio nei panni di un russo: Red Guardian, la controparte sovietica di Captain America e uno dei comprimari di Black Widow, il film che racconta le avventure di Natasha Romanoff dopo gli eventi di Captain America: Civil War.

