Citadel 2: una nuova squadra in azione nel trailer

Amazon ha annunciato la data di uscita della stagione 2 della serie Citadel condividendone il trailer.

L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 6 maggio, giorno in cui ritornerà sugli schermi il progetto prodotto dai fratelli Russo.

Cosa anticipa il trailer di Citadel 2

Nel trailer dei nuovi episodi di Citadel si vede Bernard Orlick, interpretato da Stanley Tucci, riunire il suo vecchio team, ricordando inoltre a Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), che Mason Kane (Richard Madden) è incredibilmente bravo a uccidere.

Per affrontare una nuova, terribile, minaccia, i tre protagonisti devono unire le forze e coinvolgere altri agenti, particolarmente bravi ed esperti sul campo, per compiere una missione in varie parti del mondo e fermare una cospirazione che potrebbe modificare totalmente la storia dell'umanità.

La sinossi ufficiale ricorda che Citadel proporrà scene d'azione in stile blockbuster, sconvolgenti tradimenti, nuovi misteriosi agenti, e rischi sempre più alti, il tutto mentre chiunque potrebbe essere un amico o un nemico mortale.

Chi ha realizzato Citadel

Tra i ritorni nel cast ci sarà anche quello di Lesley Manville nel ruolo di Dahlia Archer. Tra le new entry tra le fila degli interpreti, invece, spazio a Matt Berry, Jack Reynor, Rahul Kohli, Michael Trucco, Merle Dandridge, e Gabriel Leone.

Joe e Anthony Russo sono produttori della serie tramite la loro casa di produzione AGBO, mentre David Weil ha l'incarico di showrunner.

Il progetto iniziale, che prevedeva vari spinoff non in inglese, è stato modificato dopo la cancellazione di Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny, le serie prodotte in Italia e India, e attualmente non si sa con certezza il futuro dell'ambizioso progetto.