Gaten Matarazzo aggiorna i fan con una foto dopo l'operazione

Gaten Matarazzo di Stranger Things condivide su Instagram degli aggiornamenti a seguito della sua ultima operazione chirurgica dovuta alla malattia di cui soffre, la disostosi cleidocranica.

Il giovane interprete di Dustin nella popolare serie di Netflix rassicura i fan sul suo stato di salute con una foto su Instagram in cui spiega più nel dettaglio in cosa è consistito l'intervento, il quarto - e si spera anche l'ultimo - a cui si è sottoposto.

"Anche se la mia espressione nella foto potrebbe suggerire altrimenti, l'operazione è stata un successo su tutta la linea. Questo è stato un intervento importante, potrebbe essere anche l'ultimo di cui necessito. O almeno lo spero. Coloro che soffrono di disostosi cleidocranica di solito hanno dei denti in più che crescono dalle gengive. Ho dovuto subire diversi interventi per estrarre questi denti dalle gengive ed esporre invece quei denti che sarebbero già dovuti crescere considerando la mia età. In questa operazione, lo straordinario team medico ha estratto ben 14 denti extra e ne ha esposti 6. È durata quattro ore. È andato tutto bene, nei giorni scorsi sono stato in convalescenza, e non posso ringraziare abbastanza i medici che hanno realizzato l'intervento. Grazie per tutti i vostri messaggi e le vostre preghiere. Per me significa molto. E ancora, se volete sapere di più riguardo alla disostosi cleidocranica, potete visitare il sito ccdsmiles.org. Grazie ancora a tutti".

Anche noi di Movieplayer auguriamo il meglio al giovane attore.