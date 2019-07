Stranger Things 3: Netflix ha diffuso la versione integrale della scena de La storia infinita!

Dopo l'incredibile successo riscosso presso i fan, Netflix ha diffuso la scena integrale della canzone de La storia infinita di Stranger Things 3 sul suo canale YouTube.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

La scena in cui Dustin e Suzie cantano il brano principale de La storia infinita, cult del 1984, al walkie talkie, ha intenerito e divertito i fan di Stranger Things. Dopo una stagione di mistero, Suzie, la fidanzata di Dustin, ha finalmente fatto la sua comparsa quando lui la chiama via radio affinché lei fornisca un codice matematico per salvare la situazione. Ma prima Dustin dovrà fare qualcosa per lei: cantare la loro canzone mentre tutti gli altri personaggi sono collegati alla radio e seguono in diretta il romantico duetto.

In risposta alla popolarità raggiunta dalla scena in questione, commentata e ricondivisa dai fan sui social, Netflix ha deciso di diffondere sul suo canale YouTube la versione integrale. Un momento lieve e divertente prima del finale drammatico, come sottolinea la nostra recensione della terza stagione di Stranger Things, che ha incantato i fan più nostalgici.

Stranger Things 3: I 5 cambiamenti più sorprendenti dei personaggi

Netflix non ha ancora confermato la quarta stagione di Stranger Things che sarebbe però quasi certa viste le anticipazioni fornire dai Duffer Brothers, creatori dello show, i quali hanno anticipato una serie di nuovi episodi ambientati per la prima volta fuori da Hawkins e un tono diverso dal passato. A confermare questa tendenza ci ha pensato anche la scena dopo i titoli di coda che svela la presenza di un Demogorgon in un bunker russo.