Stranger Things 3: Millie Bobby Brown lancia la Never Ending Challenge, ecco il video!

Stranger Things 3 ha dato vita, con una scena ormai cult presente nel finale dell'episodio finale, alla Never Ending Challenge, sfida lanciata dalla star Millie Bobby Brown, con cui si invitano i fan della serie Netflix a interpretare a proprio modo quel passaggio della storia.

Nell'ultimo episodio della terza stagione - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 3 - c'è infatti posto per un momento indimenticabile sulle note della colonna sonora del film La storia infinita. Non proseguite con la lettura se temete gli spoiler !

Nella puntata Dustin, per aiutare Joyce e Hopper, contatta la sua fidanzata Suzie che vive a Salt Lake City per sapere il valore esatto della costante di Planck, cifra usata come codice per aprire una cassaforte. La ragazza, però, non vuole accontentare la sua richiesta senza prima sentire il suo amato cantare Never Ending Story.

Lo show regala quindi, proprio durante dei momenti di grande tensione, una scena musicale già diventata cult online.

Millie Bobby Brown, interprete di Undici, ha quindi dato il via alla Never Ending Challenge con un video in cui recita alcune delle battute e con una coreografia sulle note del brano musicale. Numerosi fan, dopo il post che ha condiviso online, hanno già risposto al suo appello, a volte con risultati davvero esilaranti.

Ecco alcuni dei video: