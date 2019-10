Storia di un Matrimonio: per il film Netflix riapre storico cinema a New York; che possa essere l'inizio di una collaborazione esclusiva tra le due parti?

Storia di un Matrimonio, il film di Noah Baumbach, verrà proiettato in un celebre cinema di New York costretto a chiudere lo scorso agosto, e che ora grazie a Netflix e alla speciale collaborazione con la piattaforma streaming tornerà in attività, seppur solo per un giorno.

Contratto di locazione scaduto, e il Paris Theatre, prestigiosa sala cinematografica inaugurata da Marlene Dietrich deve chiudere i battenti. Questo, in soldoni, ciò che è accaduto nei mesi scorsi a New York, dove la sala situato tra la 58th Street e Fifth Avenue ha visto cessare la propria storica attività.

Ma, solo qualche mese più tardi, ecco arrivare l'opportunità perfetta: una proiezione evento di Storia di un matrimonio, il film prodotto da Netflix presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. (Ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Storia di un matrimonio)

Il 6 novembre dunque, a fronte di un'uscita più in grande scala il 15 novembre, e di quella sulla piattaforma streaming il 17 novembre (qui in Italia il 6 dicembre), i newyorchesi potranno tornare a sedersi sulle poltrone del Paris Theatre, e gustarsi la pellicola di Baumbach in una storica location.

Che sia l'inizio di un'ulteriore e duratura collaborazione tra il cinema di Manhattan e il servizio di streaming? Chissà.