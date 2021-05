Stillwater: il trailer del film con Matt Damon diretto da Tom McCarthy

Stillwater è il nuovo film diretto da Tom McCarthy in arrivo sugli schermi il 30 luglio e il trailer regala qualche sequenza del progetto con star Matt Damon.

Nel video si assiste a quello che accade quando un uomo cerca di scoprire la verità su un omicidio di cui è accusata la figlia, che sostiene di essere innocente, ed è in carcere nella città di Marsiglia.

Stillwater racconterà la storia di Bill (Matt Damon) che lavora nel settore petrolifero dell'Oklahoma che parte con destinazione Marsiglia per fare visita alla figlia che è in prigione a causa di un omicidio che sostiene di non aver commesso. Alle prese con le barriere linguistiche, differenze culturali e un sistema legale complicato, Bill decide di intraprendere una missione personale per far scagionare sua figlia (Abigail Breslin). Nel frattempo l'uomo forma un'amicizia con una donna del posto e sua figlia, intraprendendo un percorso personale all'insegna della scoperta personale.

Tom McCarthy ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Thomas Bidegain e Noé Debré.

McCarthy, parlando del posticipo dell'uscita nelle sale americane, aveva dichiarato: "Si tratta di un film meraviglioso girato in un luogo splendido e penso che Focus Features abbia pensato che le persone dovessero vederlo nelle sale e io ero d'accordo. Non ho fretta".