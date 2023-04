La ragazza di Stillwater, su Prime Video in streaming da oggi

La ragazza di Stillwater, il film del 2021 di Thomas McCarthy con Matt Damon e Abigail Breslin, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Bill Baker, un operaio disoccupato del settore petrolifero che vive in Oklahoma; ha una figlia che non vede da tempo e che si trova in carcere a Marsiglia per scontare la pena per un omicidio, anche se lei si è sempre dichiarata innocente. Una volta sul posto Bill si troverà in difficoltà a causa delle barriere linguistiche, differenze culturali e con un sistema legale diverso e complicato, ma nonostante questo farà di tutto per dimostrare l'innocenza di sua figlia.

La ragazza di Stillwater: Matt Damon in una sequenza

Quando tutto apparirà perduto, Bill conoscerà una donna francese e la figlia, le quali lo accoglieranno e si dimostreranno l'unico appoggio morale sul quale fare affidamento. Grazie a loro, Baker comincerà a guardare oltre, e ad avvicinarsi alla mentalità francofona e alla burocrazia transalpina. Come mai prima d'ora, Bill proverà dei sentimenti che credeva di aver dimenticato, apprezzando come si possa imparare a dare fiducia alle persone.