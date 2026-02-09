Disclosure Day: le presenze aliene di Spielberg nello spot mozzafiato del Super Bowl

Gli alieni sono tra noi nel nuovo spot di Disclosure Day lanciato da Universal Pictures durante il Super Bowl 2026. Nel promo vediamo Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell ed Henry Lloyd-Hughes affrontare la presenza aliena tra scene cariche di tensione e spettacolari incidenti.

La sinossi del film di Steven Spielberg anticipa: "Se scopriste che non siamo soli, se qualcuno ve lo mostrasse, ve lo dimostrasse, vi spaventerebbe? Quest'estate, la verità appartiene a sette miliardi di persone. Ci stiamo avvicinando al... 'Disclosure Day'".

L'amore di Steven Spielberg per gli incontri ravvicinati del terzo tipo: che cosa vedremo in Disclosure Day

Per il momento i dettagli del film di Spielberg sono ancora scarsi. Secondo quanto anticipato finora dai teaser, al centro della storia troveremo Emily Blunt nei panni di una meteorologa della TV di Kansas City che viene improvvisamente sopraffatta da una misteriosa forza extraterrestre mentre registra un servizio meteo in diretta. Josh O'Connor interpreta un giovane uomo che crede nella vita aliena, determinato a rivelare al resto del mondo la verità sulla vita al di fuori della Terra.

Il teaser del Super Bowl di Disclosure Day rivela lo sconcerto dei personaggi di fronte alla notizia di presenze aliene che sembrano in tutto e per tutto uguali a noi, ma mostra anche sequenze spettacolari come un incidente che coinvolge un treno degno di Mission: Impossible, il tutto senza anticipare troppo per conservare la sorpresa per i fan.

Lo sceneggiatore David Koepp ha firmato la sceneggiatura basandosi su un soggetto di Spielberg. I due avevano collaborato in precedenza in Jurassic Park, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. e La guerra dei mondi. Naturalmente per Spielberg questo è un grandioso ritorno al genere che gli è più congeniale e che ci ha permesso di godere di capolavori come Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. l'extraterrestre.

L'uscita italiana di Disclosure Day è fissata per l'11 giugno.