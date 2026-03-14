Steven Spielberg prepara il suo primo vero western: "Non ci saranno cliché, ve lo posso assicurare"

Dopo decenni di carriera e film che hanno attraversato quasi ogni genere cinematografico, Steven Spielberg rivela di essere al lavoro su un western. Il regista promette cavalli, pistole e una storia senza stereotipi.

Nella carriera di Steven Spielberg c'è praticamente tutto: avventura, fantascienza, guerra, musical, animazione. Eppure manca un tassello importante nella sua filmografia. Un genere che ha segnato la storia del cinema e che il regista ha sempre dichiarato di amare: il western.

Spielberg guarda al western: il genere che gli manca da sempre

Dopo oltre cinquant'anni di carriera, Steven Spielberg sembra pronto ad affrontare uno dei pochi territori cinematografici che ancora non ha esplorato davvero: il western. Durante un'intervista al podcast The Big Picture di Sean Fennessy, registrata durante il SXSW Film Festival, il regista ha rivelato di avere un progetto in sviluppo che potrebbe finalmente portarlo nel cuore della frontiera americana.

Uno scatto con Steven Spielberg

Spielberg non ha voluto svelare molti dettagli sulla trama o sul cast, ma ha lasciato intendere che il progetto è già in una fase concreta di sviluppo. Con il suo tipico entusiasmo, ha descritto il film con parole piuttosto dirette: "Non posso rivelare nulla al momento, ma sto sviluppando un western... e spacca davvero." Il regista ha anche anticipato alcuni elementi che definiscono il tono del progetto. "Ci saranno cavalli. Ci saranno pistole. Ma niente cliché," ha spiegato. "Posso dirvi che non ci saranno stereotipi."

La dichiarazione non sorprende chi conosce il rapporto di Spielberg con il genere. Il regista ha sempre dichiarato di essere un grande ammiratore di John Ford, uno dei maestri assoluti del western classico. Tra i suoi film preferiti figura infatti The Searchers, titolo simbolo del cinema americano. Nonostante questa influenza, Spielberg non ha mai realizzato un western puro. Nel corso degli anni ha sfiorato il genere solo indirettamente. Alcuni critici hanno spesso notato elementi western in film come Indiana Jones e l'ultima crociata, dove il senso di avventura e i paesaggi aperti richiamano la mitologia della frontiera. Tuttavia, non si è mai trattato di un vero western.

Curiosamente, proprio il western è stato uno dei generi che più hanno influenzato la sua immaginazione. Lo si percepisce chiaramente anche in The Fabelmans, il film autobiografico in cui Spielberg racconta la nascita della sua passione per il cinema.

Dopo Disclosure Day, il regista potrebbe tornare alla frontiera

Il possibile western arriva in un momento particolare della carriera del regista. Il prossimo film di Spielberg, Disclosure Day, è atteso nelle sale quest'estate. Dopo quell'uscita, però, il regista non ha ancora annunciato ufficialmente quale sarà il progetto successivo. Un altro film di cui si era parlato negli ultimi anni era il reboot di Bullitt, che avrebbe dovuto avere Bradley Cooper come protagonista. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il progetto non sarebbe più in sviluppo.

Spielberg: il cineasta statunitense in un'immagine

Questo lascia quindi spazio alla possibilità che Spielberg scelga proprio il western come prossimo passo creativo. Se il progetto dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un evento piuttosto significativo nella sua filmografia. Nel corso della sua carriera, il regista ha attraversato praticamente ogni genere cinematografico. Ha firmato film horror come Lo squalo, racconti di fantascienza come E.T. L'Extraterrestre e Incontri ravvicinati del terzo tipo, film di guerra come Salvate il soldato Ryan, avventure spettacolari come I predatori dell'arca perduta, musical come West Side Story e persino opere animate.

Nonostante questa incredibile varietà, il western resta una terra quasi inesplorata nel suo percorso artistico. Proprio per questo motivo, l'idea di vedere Spielberg confrontarsi con il mito della frontiera americana ha acceso immediatamente la curiosità di molti appassionati di cinema.

In fondo, pochi registi hanno dimostrato nel corso degli anni Jurassic Park, spunta una foto inedita dietro le quinte 30 anni dopo l'uscita del filmuna tale capacità di reinterpretare i generi classici. Se davvero il western di Spielberg prenderà forma, potrebbe diventare uno dei progetti più attesi del prossimo futuro cinematografico, un ritorno alle radici del cinema americano guidato da uno dei suoi narratori più influenti.