Steven Spielberg ha realizzato il suo primo film per ottenere un distintivo da scout

Steven Spielberg, uno dei registi più leggendari registi della storia del cinema, ha realizzato il suo primo film all'età di 13 anni per ottenere un distintivo da boy-scout. Si tratta di The Last Gun, un corto dalla durata di nove minuti e in 8 millimetri. Il cortometraggio è stato visto da pochissime persone, tra cui il capo scout che ha dato a Spielberg il distintivo di specialità di fotografo per il suo lavoro da attaccare sulla sua uniforme da scout.

La vicenda

The Last Gun venne girato in Arizona nel 1959, luogo in cui Spielberg si era trasferito con la famiglia due anni prima. Quando il padre Arnold gli regalò una cinepresa 8 mm iniziò ufficialmente la sua storia d'amore con il cinema. Spielberg, che fino a quel momento aveva filmato solo i suoi familiari, era desideroso di fare carriera e concorse per conseguire il distintivo di fotografo per gli scout realizzando The Last Gun. Il risultato impressionò non solo il capo scout ma anche i suoi compagni di truppa. Da quel momento Spielberg iniziò a filmare le spedizioni degli Scout. Inoltre, l'esperienza lo cambiò. Come si legge nella sua biografia ufficiale, uno dei primi partecipanti a uno dei film in 8 millimetri confessa: "Divenne una persona completamente diversa, tanto che io, come studente di seconda media, rimasi impressionato. Aveva al suo servizio tutti giocatori di football e diceva loro cosa fare".

L'eredità

Purtroppo, The Last Gun è andato perduto e si conosce poco del film. Tuttavia si sa che il corto s'ispirava ad alcuni film di John Ford, che è rimasto uno dei principali punti di riferimento per Spielberg nel corso della sua carriera. L'innovazione che si riscontra in tutti i film del regista di E.T. L'Extraterrestre, deve molto a quelle prime pellicole a 8 millimetri, che gli hanno fornito delle occasioni interessanti per affinare l'arte del mestiere.

Recentemente Spielberg sta producendo il film Il colore viola di Blitz Bazawule, e un film biografico su Martin Luther King Jr, diretto da Chris Rock. L'ultimo film diretto d Spielberg è The Fabelmans del 2022.