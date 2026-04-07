Dune, Steven Spielberg loda i film di Denis Villeneuve: "Non vedo l'ora di vedere la Parte 3"

Steven Spielberg non ha mai nascosto di amare molto la fantascienza e, svelando le sue preferenze, ha rivelato che, tra i recenti film appartenenti al genere, ha apprezzato Dune.

Il maestro del cinema, ritornato dietro la macchina da presa per realizzare Disclosure Day, ha inoltre lodato il lavoro compiuto dal collega canadese.

Le lodi del regista nei confronti della saga

Rispondendo alle domande del magazine Empire, Steven Spielberg ha dichiarato: "Recentemente, ho amato i film di Dune. Sono tra i miei film preferiti di fantascienza, non solo recentemente, ma di sempre. Specialmente il secondo film".

Il regista ha quindi aggiunto: "Penso che la Parte Due sia il miglior film che Denis Villeneuve abbia mai realizzato. Non vedo l'ora di vedere il terzo. Sono certo che me lo mostrerà in anticipo. Sono un suo grande fan".

Spielberg ha poi lodato il lavoro compiuto dal collega canadese spiegando: "Amo i romanzi di Dune e penso semplicemente che il suo omaggio ai libri sia come quello di Guillermo del Toro a Mary Shelley con Frankenstein: ha onorato Mary Shelley come penso Denis abbia onorato Frank Herbert".

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet e Zendaya in una foto

L'apprezzamento nei confronti di Denis Villeneuve

Non è la prima volta che il filmmaker ha condiviso il suo apprezzamento per la saga e, durante un evento organizzato dal sindacato dei registi americani dopo l'uscita di Dune - Parte Due (di cui potete leggere la nostra recensione), aveva sostenuto che il sequel fosse uno dei "film sci-fi più brillanti" che avesse mai visto.

Spielberg aveva sottolineato che ci sono dei filmmaker in grado di costruire dei mondi: "Non è una lunga lista e sappiamo chi sono molti di loro. Iniziando con Georges Méliès, Disney, Kubrick, e George Lucas. Includo Ray Harryhausen in quella lista. Fellini ha costruito i suoi mondi. Tim Burton. Ovviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro".

Il regista aveva aggiunto: "La lista va avanti, ma non è così lunga e credo profondamente, ferventemente, che tu sia uno dei suoi nuovi membri...".