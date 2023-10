Chris Rock regista del film su Martin Luther King Jr. prodotto da Steven Spielberg

Chris Rock dovrebbe essere il regista e produttore, in collaborazione con Steven Spielberg, di un film biografico sulla vita di Martin Luther King Jr..

Il progetto è tratto dal libro King: A Life scritto da Jonathan Eig.

I primi dettagli sul film

Spiral - L'eredità di Saw: Chris Rock durante una scena

Il lungometraggio sulla vita di Martin Luther King Jr sarà prodotto da Amblin Partners, Chris Rock e Kristie Macosko Krierger.

Il libro viene definito la biografia definitiva dell'attivista grazie all'uso di fonti inedite, tra cui alcuni documenti dell'FBI.

Tra le pagine si racconta la storia di un uomo coraggioso che guidava delle proteste pacifiche mentre affrontava le proprie fragilità e un governo federale che gli andava contro.

Chris Rock, in passato, ha diretto Top Five, Head of State e I Think I Love My Wife.

Rock ha recentemente recitato in un film in cui si parla anche della storia di King in occasione di Rustin, in cui ha il ruolo di Roy Wilkins, il leader NAACP che ha reso possibile la marcia del 1963 a Washington durante la quale è stato compiuto il famoso discorso I have a dream.