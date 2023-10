Il colore viola: nuovo trailer per il musical prodotto da Steven Spielberg

Warner Bros. ha diffuso in streaming il full trailer de Il colore viola, nuova rivisitazione dell'amato classico diretta da Blitz Bazawule, un artista multimediale il cui primo lungometraggio di successo è l'acclamato The Burial of Kojo. I produttori del film sono Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones.

The Color Purple è interpretato dalla candidata all'Oscar Taraji P. Henson (Il curioso caso di Benjamin Button), la vincitrice del SAG Award e candidata al Tony Award Danielle Brooks (Il colore viola, Orange Is the New Black), il candidato al Tony Award e vincitore dell'Emmy Award Colman Domingo (Euphoria, Ma Rainey's Black Bottom), il candidato al Tony Award Corey Hawkins (Sei gradi di separazione, In the Heights), l'artista vincitore di Oscar e Grammy H. E.R. (Judas and the Black Messiah), la candidata ai Grammy Halle Bailey (La sirenetta), la candidata all'Oscar Aunjanue Ellis-Taylor (King Richard, Ray) e l'artista vincitrice di un Grammy Fantasia Barrino, al suo debutto nel cinema.

Il colore viola: il trailer italiano del film tratto dal musical ispirato al romanzo di Alice Walker

La sceneggiatura è stata scritta da Marcus Gardley (Maid, The Chi), che si è basato sul romanzo di Alice Walker e sul musical teatrale e il conseguente libretto di Marsha Norman. Musiche e testi sono a cura di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray. I produttori esecutivi sono Alice Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Mara Jacobs, Adam Fell, Courtenay Valenti, Sheila Walcott e Michael Beugg.

L'uscita nelle sale americane è prevista per il 25 dicembre 2023.