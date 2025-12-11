Steven Spielberg, il suo film sugli UFO anticipato in un poster a Times Square: "Tutto sarà svelato"

Che cosa sappiamo finora su misterioso film sugli UFO che vedrà Steven Spielberg tornare alla sua anticipa passione per la fantascienza? Per adesso poco o niente, ma un cartellone pubblicitario apparso a Times Square promette che "Tutto sarà svelato".

Dettagli della trama top secret, ma qualche anticipazione sul cast, per adesso, sarebbe trapelata. A recitare nella misteriosa pellicola saranno Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell.

Il primo trailer dovrebbe essere proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere il 17 dicembre, ma il cartellone pubblicitario che troneggia a Times Square potrebbe aver già anticipato alcuni dettagli, tra cui il potenziale titolo del film.

Che cosa ha svelato il cartellone pubblicitario di Times Square?

Come mostrano le immagini scattate dai passanti, il poster mostra un uccello (forse una ghiandaia azzurra) con quello che sembra l'occhio di un bambino al centro. Il tutto accompagnato dallo slogan "Tutto sarà svelato" e dalla data di uscita del film, fissata per il 12 giugno 2026.

Comicbookmovie.com anticipa che la scritta sul poster potrebbe aver confermato il titolo suggerito in precedenza da alcune voci, Disclosure, ma al momento non vi sono certezze. Si vocifera, inoltre, sarà collegato al classico di Spielberg del 1977, Incontri ravvicinati del terzo tipo, e potrebbe persino fungere da "sequel". L'augurio dei fan è che il trailer in arrivo fornisca qualche informazione in più.

Sappiamo da World of Reel che alcune sequenze del misterioso film di Steven Spielberg sono state mostrate a un pubblico selezionato durante un evento speciale alla Universal Pictures, in occasione dell'inaugurazione di una nuova sala cinematografica. Secondo quanto riportato, l'anteprima ha mostrato sequenze d'azione, tra cui scene di inseguimento, misteriose auto in stile Men in Black e una drammatica fuga da un incidente tra un'auto e un treno che vede coinvolto il personaggio di Emily Blunt.

A parte qualche informazione parziale, il mistero aleggia attorno alla nuova pellicola. Di recente lo sceneggiatore del film, David Koepp, ha recentemente lasciato intendere che Spielberg tornerà alle radici dei suoi precedenti lavori incentrati sugli UFO. A firmare la fotografia sarà Janusz Kamiński, collaboratore abituale del cineasta ed è confermato anche il ritorno del mitico John Williams per la colonna sonora.