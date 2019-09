Stephen King: "So quando sarà il momento di ritirarmi"

Stephen King ha parlato del possibile ritiro specificando di avere le idee ben chiare sul proprio futuro lavorativo.

Lo scrittore incredibilmente prolifico in questi giorni festeggia la pubblicazione del 61° romanzo, L'istituto, mentre nelle sale cinematografiche troviamo It: Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento del suo capolavoro (qui potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2). Tra i numerosi adattamenti delle sue opere, è in arrivo inoltre l'atteso Doctor Sleep, sequel di Shining.

Stephen King ha 72 anni e durante un'ospitata nello show di Stephen Colbert gli è stato chiesto se pensa già al ritiro dalle scene. Ecco la sua risposta:

"Sarà Dio a farmi capire quando mi dovrò ritirare. Mi dirà 'Esci dal campo, appendo il guanto al chiodo, hai finito'. Ma fino ad allora questo è il miglior lavoro al mondo perché non devi smettere. Puoi continuare fino a che non comincerai a perdere la testa. A quel punto è importante che qualcuno dica 'Steve, ti devi fermare.' Per adesso, mi sto divertendo e sono ospite dal The Colbert Show, che non è malaccio".

Per il momento lo scrittore si divide tra mille progetti diversi. Stephen King è persino apparso in un cameo in It: Capitolo 2 e il suo L'istituto è già stato opzionato per diventare una serie tv. Il romanzo racconta la storia del giovane Luke Ellis che vive a Minneapolis e i cui genitori vengono uccisi da loschi figuri che rapiscono il ragazzo e lo trasportano all'Istituto, dove viene rinchiuso in una stanza senza finestre. Nella struttura si trovano anche altri ragazzi dotati di abilità incredibili come la telecinesi e la telepatia: Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon. La direttrice dell'istituto, la signora Sigsby, e il suo staff sono impegnati a carpire i poteri ai ragazzi senza alcun scrupolo, punendoli quando ritengono sia necessario. Luke è sempre più disperato mentre assiste alla progressiva scomparsa dei suoi amici, ma nessuno è mai riuscito a fuggire dall'Istituto.

Parlando del romanzo, King ha commentato: "Mi piace scrivere di adolescenti perché hanno una visione del mondo unica. E anche perché sono le persone più vulnerabili, sono condizionate da ciò che accade nel mondo degli adulti".