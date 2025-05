Le notti di Salem, la recensione: un anemico adattamento del romanzo di Stephen King

La vicenda di Le notti di Salem ha inizio in una piccola cittadina, dove la presenza di un vampiro scatena panico e incertezze nella sempre più terrorizzata e incredula comunità. Su Sky e NOW.

Il cinema e la televisione - o se vogliamo dirla al contemporaneo, il mondo della serialità streaming - hanno più volte saccheggiato le opere di Stephen King, universalmente considerato come il re del brivido su carta. Fino a qualche tempo fa gli adattamenti quasi sempre di scarsa rilevanza, incapaci di trasmettere le medesime inquietudini delle pagine scritte, pur con qualche rara eccezione, mentre in tempi più recenti la qualità media si è alzata.

Le notti di Salem: una sequenza del film

Va detto che il film del quale parliamo in questo articolo, ovvero la nuova versione de Le notti di Salem uscita nel 2024, ha contribuito ad abbassarla, perdendo drammaticamente il confronto con la miniserie in due episodi degli anni Settanta diretto da Tobe Hooper, per quanto anche questa non fosse priva di imperfezioni. Da un materiale così ribollente, rimasticante l'archetipico mito dei vampiri tramite le mani dell'iconico scrittore, era lecito attendersi qualcosa di più che un banale b-movie fuori tempo massimo.

Le notti di Salem non fanno paura

Quali segreti in Le notti di Salem?

L'impressione è che in questo aggiornamento si sia voluto rendere omaggio al cinema degli anni Ottanta e alla moda post Stranger Things, ma di fratelli Duffer ne nascono pochi e qui il regista Gary Dauberman, tra i papà di Annabelle e del The Conjuring Universe., si è rivelato - non completamente per demeriti suoi - la scelta sbagliata. Eppure aveva già avuto a che fare con King, avendo sceneggiato il recente dittico di It - il cui primo episodio era assai più efficace dell'altalenante secondo - ma che qui non trova la giusta chiave di lettura, tra citazioni e omaggi che lasciano il tempo che trovano.

Basti pensare che il film è rimasto in naftalina per quasi tre anni, con le riprese realizzate tra il 2019 e il 2021 e una lunga serie di aggiunte in post-produzione e relativi rinvii, tanto che l'uscita stessa è avvenuta un po' in sordina, come se nessuno ormai - a partire dai produttori - credesse più nel progetto. E al termine dei cento e rotti minuti di visione di Salem's Lot, non è difficile comprenderne il perché.

Questa l'ho già letta

Le notti di Salem: Makenzie Leigh in una foto

La storia ha inizio quando lo scrittore Ben Mears ritorna nella sua città natale di Jerusalem's Lot per scrivere un libro sul suo passato. Qui si innamora della bella Susan Norton, ma il suo arrivo coincide con una serie di inquietanti avvenimenti che colpiscono la comunità, coincidenti con la presenza del misterioso Straker, recentemente traferitosi nella cupa casa Marsten, famosa per un tragico vissuto.

In realtà Straker è al servizio di un oscuro signore della notte, il vampiro Kurt Barlow, che ha ormai cominciato a uccidere e contagiare gli abitanti. Toccherà proprio a Ben, con l'aiuto di altri volenterosi residenti, comprendere l'entità della minaccia e capire come affrontarla prima che la scia di sangue e il relativo numero di novelli succhiasangue aumenti a dismisura e al di là del loro controllo.

Pressione bassa

Il cast de Le notti di Salem

Peccato che tra i vari personaggi coinvolti non vi sia nessuna alchimia, con la trama che procede talmente rapida da impedire di costruire dei legami credibili tra di essi, inclusa stessa love-story nascente tra Ben e Susan. E che dire della figura predominante del piccolo Mark, che prende in mano la situazione al posto degli adulti sempre più inetti? L'anonimo cast non aiuta di certo, ma è la sceneggiatura a palesare i limiti più evidenti, svuotando la tensione e quell'aura di mistero alla base del racconto.

Un paio di soluzioni originali, come le auto che funzionano all'occasione da bare improvvisate o le croci, create all'ultimo minuto con del nastro adesivo, che diventano incandescenti, cercano di instillare qualche sussulto in una narrazione altrimenti spenta e prevedibile, dove il terrore è il grande assente. Nonostante un paio di jump-scare e il look alla Nosferatu che già caratterizzava la versione di Hooper, la paura è ridotta ai minimi termini e la resa dei conti finale è più caotica che effettivamente avvincente, definitiva "pietra tombale" di un'operazione paradossalmente anemica.