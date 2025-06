The Institute: le prime foto e la data di uscita della serie tratta dal romanzo di Stephen King

Il romanzo di Stephen King intitolato The Institute è stato adattato in una serie tv, di cui MGM+ ha annunciato il debutto a luglio sugli schermi condividendo inoltre nuove foto ufficiali.

MGM+ The Institute ha annunciato che la serie The Institute, basata sul romanzo di Stephen King, debutterà il 13 luglio.

L'emittente, svelando la data di uscita, ha condiviso anche alcune foto dei protagonisti degli episodi.

Cosa racconterà la serie

A occuparsi dell'adattamento del romanzo per il piccolo schermo sono stati il regista e produttore Jack Bender (From), lo sceneggiatore e produttore Benjamin Cavell (The Stand) e MGM+ Studios.

The Institute, composta da otto episodi, racconta la storia del teenager Luke Ellis (Joe Freeman). Il giovane genio viene rapito e si sveglia in una struttura piena di ragazzini arrivati lì nello stesso modo. Ognuno di loro, inoltre, possiede delle capacità uniche.

Tra le pagine del romanzo si racconta inoltre che la direttrice dell'istituto, la signora Sigsby, e il suo staff sono impegnati in modo spietato a estrarre dai ragazzi i loro poteri, senza alcun scrupolo e punendoli quando ritengono sia necessario. Luke diventa sempre più disperato mentre assiste alla progressiva scomparsa dei suoi amici, ma nessuno è mai riuscito a fuggire dall'istituto.

In una città poco distante, nel frattempo, l'ex poliziotto Tim Jamieson (Ben Barnes) sta cercando di iniziare una nuova vita, ma la pace e la tranquillità non durerà. La storia dell'uomo e quella del ragazzo, infatti, sono destinati a scontrarsi.

Ecco gli scatti ufficiali della serie diffusi da MGM+:

The Institute: Joe Freeman nel ruolo di Luke Ellis

The Institute: una foto della serie tratta dal romanzo di Stephen King

The Institute: una foto della serie

The Institute: una foto di Joe Freeman

The Institute: una foto di Ben Barnes

Il team che ha realizzato la serie

Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Mary-Louise Parker nella parte di Mrs Sigsby, Simone Miller nei panni di Kalisha, Fionn Laird nel ruolo di Nick, Hannah Galway che sarà Wendy, Julian Richings nei panni di Stackhouse, Robert Joy che è il Dottor Hendricks, e Martin Roach che è Ashworth.

Lo scrittore Stephen King è impegnato nella serie in veste di produttore esecutivo insieme a Bender, impegnato alla regia, Cavell che ha firmato gli script, Gary Barber, Sam Sheridan ed Ed Redlich.