Stephen King e i consigli di Halloween: ecco la serie, il libro e il film più terrificante

Halloween si avvicina e Stephen King e coglie l'occasione per diffondere i suoi consigli sulla serie, il libro e il film più terrificante da vedere per calarsi in un'atmosfera di puro orrore perfetta per la festività.

Lo scrittore Stephen King

Stephen King torna ad alimentare la conversazione con i suoi fedeli lettori consigliando loro le opere più terrificanti da gustarsi ad Halloween. La sua lista delle raccomandazioni comprende il remake di La bambola assassina, la serie tv francese Netflix Marianne e il romanzo Ninth House di Leigh Bardugo.

"Non sono andato a vederlo al cinema perché ho pensato 'Ecco un altro sequel, al solita minestra riscaldata" ha dichiarato King parlando del nuovo La bambola assassina. "Mark Hamill doppia Chucky e io ho adorato il film. Ho riso e ho pianto, tutti coloro che sono nel film hanno fatto un lavoro fantastico. La sceneggiatura è intelligente ed è molto divertente. C'è una scena in cui questo tizio sta appendendo le luci sull'albero di Natale di casa sua, ma Chucky fa qualcosa alla scala così lui cade, atterra sui piedi e le ossa escono dalle sue gambe. Sapete, non è divertente, ma al tempo stesso lo è".

Stephen King passa poi a lodare la serie Netflix Marianne che definisce "terrificante, come i miei libri. Ho adorato questa serie francese, è davvero spaventosa. Conserva qualcosa di Stranger Things, ha lo stesso tipo di vibrazione e anche dei miei romanzi". Qui trovate la nostra recensione di Marianne.

Per quanto riguarda la letteratura, King promuove il romanzo Ninth House che definisce "un libro meraviglioso, scritto da Leigh Bardugo. e' come Harry Potter, ma per adulti E' quel tipo di libro che leggi e pensi 'è arguto, è fantasioso, è spaventoso, e speri che non finisca."

Il 31 ottobre arriverà nei cinema italiani Doctor Sleep, adattamento del romanzo di King sequel di Shining.