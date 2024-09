Arrow, Stephen Amell contro le prese in giro di Peacemaker: "Hanno trattato la nostra serie come me*da"

L'attore non ha gradito affatto una presa in giro sulla sua serie contenuta nella prima stagione dello show con John Cena

Stephen Amell ha spesso parlato di come ritiene che all'Arrowverse non sia stato dato il rispetto che meritava da parte della Warner Bros. né all'epoca in cui andava in onda né successivamente alla sua conclusione.

La serie di show televisivi DC della CW non è mai stata incorporata nel DCEU e alla fine ha raggiunto una propria fine senza cerimonie né clamore con le cancellazioni di Batwoman e Legends of Tomorrow.

Nella prima stagione di Peacemaker, il Christopher Smith di John Cena prendeva addirittura in giro diversi supereroi DC, tra cui proprio Green Arrow. Confermando di non essere un fan dell'Arciere di Smeraldo, l'ex membro della Task Force X diceva in un episodio della prima stagione: "Quel tizio va alle convention vestito come la metà posteriore di Twilight con un buco del culo largo quattro pollici trapanato nel costume".

Amell ha chiarito di non aver apprezzato la battuta quando l'episodio è andato in onda e ha ribadito la sua frustrazione durante una recente intervista con Chris Van Vliet. "Mi è sembrata un po' gratuita. Non l'ho apprezzata per niente", ha esordito l'attore. "Ok, lo dico chiaro e tondo. C'è stato un tale... tra i film e Peacemaker un po'... il nostro show è stato trattato come una merda. Lo capisco, siamo sulla CW, lo capisco, è la TV".

"Ma capisco anche il fatto che quando la gente pensa alla più recente iterazione della DC, non pensa allo Snyder Cut, pensa all'Arrowverse", ha continuato Amell. "Siamo stati presi per il culo per anni e anni e questo mi è sembrato eccessivo. Non sono arrabbiato, ma ricordo di aver sentito questa frase e di aver pensato: 'Fanculo a quei ragazzi', sul serio".

"Sono qui. Sto lavorando duramente come chiunque altro. Sapete quanto è difficile interpretare un supereroe senza superpoteri per 23 episodi all'anno? È davvero, davvero, davvero difficile, e non sto cercando un premio ma, tipo, vi dispiacerebbe non gettare merda sul nostro show?", ha concluso. Nonostante queste ovvie frustrazioni, Amell ha tenuto a precisare che non ha alcun problema con Cena. James Gunn invece? "Se dovessi essere arrabbiato con qualcuno, sarebbe James Gunn per aver scritto quella battuta. Ma Cena non potrebbe essere un ragazzo più gentile. Non ce l'ho con lui".