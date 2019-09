Roberto Saviano e Stefano Sollima a Venezia 76: le foto del red carpet

Robeto Saviano e Stefano Sollima sul tappeto rosso di Venezia 76, insieme al cast di ZeroZeroZero, nuova serie Sky che arriverà sugli schermi il prossimo anno. (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di ZeroZeroZero)

Gli applausi della serata erano tutti per loro: Stefano Sollima e Roberto Saviano hanno sfilato sul red carpet di Venezia 76 per presentare la nuova serie che andrà in onda su Sky a inizio anno ZeroZeroZero. Essendo l'ultimo red carpet della giornata non si può parlare di una folla gremita ai suoi lati, però sicuramente una delle più partecipative. Tra curiosità, urla e applausi il cast ha posato davanti ai fotografi per lungo tempo prima di entrare in sala per la proiezione in esclusiva dei primi due episodi. Anche nella mattinata l'incontro con i fotografi era stato piuttosto chiassoso in un area photocall piuttosto ventosa ma gremita.

ZeroZeroZero è una serie italo-statunitense creata e diretta da Stefano Sollima e basata sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Verrà distribuita in Italia nel 2020 e sarà trasmessa da Sky Atlantic.