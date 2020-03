ZeroZeroZero: trama dell'ultima puntata, stasera su Sky Atlantic (VIDEO)

ZeroZeroZero torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con l'ultima puntata, composta dagli episodi 7 e 8, che porta a termine il pericoloso viaggio sulle rotte globali del traffico di cocaina.

La trama del settimo episodio, il penultimo, ci riporta in Calabria dove i nemici di Don Minu, sempre più determinati a mettere fine al suo impero, capiscono che l'unico modo per fermare definitivamente la sua presa sulla 'Ndrangheta è quello di sabotare una volta per tutte la spedizione dei Lynwood, per questo tenteranno con ogni mezzo a loro disposizione di bloccare il cargo di cocaina. Nel frattempo, a Casablanca, Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough) pensano di essere ormai al sicuro, ma non sanno che in realtà un ultimo pericolo li attende dietro l'angolo.

La trama dell'ottavo episodio, l'ultimo, ci porta effettivamente alla resa dei conti per i protagonisti della serie: la famiglia Lynwood dovrà affrontare le estreme conseguenze dell'essere broker della cocaina; intanto, in Calabria, Don Minu sarà costretto a decidere ancora una volta quanto è disposto a pagare per mantenere il suo potere, mentre a migliaia di chilometri di distanza, in Messico, Manuel (Harold Torres) si ritroverà di fronte allo stesso dilemma. Entrambi gli episodi sono diretti da Pablo Trapero.

ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la 'ndrangheta e uomini d'affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Con protagonisti Andrea Riseborough e Dane DeHaan e con Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo, la serie è stata creata da Stefano Sollima, che ha lavorato alla sceneggiatura con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz. Max Hurwitz e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. La regia è firmata dallo stesso Stefano Sollima, Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective) e Pablo Trapero (Mondo grua, The clan).