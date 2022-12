Stasera in tv: film e programmi di giovedì 15 dicembre da non perdere

La programmazione delle tv in prima serata di giovedì 15 dicembre 2023 offrirà numerosi programmi, film e serie in grado di offrire intrattenimento e approfondimenti sulle tematiche più attuali.

In attesa della finale del Mondiale di Calcio in Qatar, si rimane in clima natalizio con la commedia Last Christmas, proposta in prima serata da Canale 5, e si rimane informati con show come Che c'è di nuovo, Dritto e rovescio e Piazzapulita.

Rai 3 propone invece il film drammatico Wolf Call - Minaccia in alto mare, ambientato nel mondo dei sottomarini e con protagonista un giovane addetto al Sonar con il raro dono di avere un orecchio perfetto. Italia 1 dà spazio poi alla serie Crossfire - Bloccati nell'incubo e 20 Mediaset regala il cult di Quentin Tarantino Kill Bill - Volume 1.

Rai 4 trasporta gli spettatori nello spazio con Sputnik, mentre Rai 1 offre la commedia Purché finisca bene - Se mi lasci ti sposo.

I migliori film stasera in tv

Rai 1 ore 21.25 - Purché finisca bene - Se mi lasci ti sposo

Rai 3 ore 21.20 - Wolf Call - Minaccia in alto mare

Canale 5 ore 21.20 - Last Christmas

20 Mediaset ore 20.12 - Kill Bill: Volume 1

Rai 4 ore 20.20 - Sputnik

I programmi, le fiction e serie questa sera in tv