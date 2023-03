Stasera in TV: Film da vedere giovedì 9 marzo, in prima serata

Stasera, giovedì 9 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre.

Stasera su Rai 2 ore 21:20

L'uomo sul treno - The Commuter. Trama: Michael MacCauley e' un pendolare che da circa vent'anni, tutti giorni feriali, si reca a New York, finche' non perde il lavoro presso una importante compagnia di assicurazioni. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che confessa la sua disgrazia all'ex partner e aspetta invece di tornare a casa per dirlo alla moglie. Sul treno del ritorno incontra pero' una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale.

Cast: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Dean-Charles Chapman, Florence Pugh, Shazad Latif, Clara Lago, Andy Nyman

Stasera su Italia 1 ore 21:20

L'uomo d'acciaio. Trama: Clark Kent/Kal-El è un giovane giornalista che nasconde i suoi incredibili superpoteri. Giunto sulla Terra dal pianeta Krypton anni prima, Clark è tormentato da questioni che riguardano la sua identità e la sua vera natura. Il piccolo alieno è stato cresciuto da Martha e Jonathan Kent, genitori adottivi umani, ma presto ha scoperto di possedere eccezionali abilità che lo rendono diverso dagli altri. Ma quando il mondo finirà sotto attacco, Clarke dovrà usare i suoi poteri per salvarlo trasformandosi in Superman.

Cast: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Antje Traue, Ayelet Zurer, Russell Crowe, Harry Lennix, Richard Schiff, Christopher Meloni, Dylan Sprayberry, Cooper Timberline, Richard Cetrone, Mackenzie Gray, Julian Richings, Mary Black,

Stasera su Mediaset 20 ore 21:00

Rise of the Legend - La nascita della leggenda. Trama: Nel 1868, durante la dinastia Qing, la corruzione che dilaga nella corte imperiale infligge sofferenze alla gente. A Guangzhou intanto due differenti fazioni criminali si contendono il controllo del porto. Una delle ultime reclute del temibile capo della fazione dei Tigre Nera, è Fei, destinato a diventare una leggenda delle arti marziali. Ma il ragazzo scoprirà una verità sul suo passato che lo porterà a prendere pian piano le distanze dal suo protettore.

Cast: Sammo Hung Kam-Bo, Eddie Peng, Luodan Wang, Boran Jing, Jin Zhang, Wong Cho-lam, Junjie Qin, Jiayi Feng, Byron Mann

Trailer disponibile su Mediaset Infinity

Stasera su Nove: ore 21:25

La dura verità. Trama: Abby Richter è un'ambiziosa produttrice di un talk show mattutino, che si vanta di riuscire a trovare subito una soluzione a qualsiasi problema, a parte la sua situazione di single infelice. Infatti, quando si tratta di rapporti di coppia, il suo curriculum è disastroso. Quando il suo show soffre un calo negli ascolti, Abby è costretta a dare spazio al nuovo corrispondente speciale Mike Chadway,

Cast: Katherine Heigl, Gerard Butler, Bree Turner, Eric Winter, Nick Searcy, Jesse D. Goins, Cheryl Hines, John Michael Higgins, Noah Matthews, Bonnie Somerville, John Sloman

Altri Film