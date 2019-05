Star Wars: un'altra serie tv ispirata alla saga in arrivo su Disney+?

Dopo The Mandaloriam e il prequel su Cassian Andor sarebbe in arrivo un'altra serie tv live action ispirata a Star Wars che approderà su Disney+.

Disney avrebbe in cantiere una nuova serie tv ispirata alla saga di Star Wars da diffondere su Disney+*. A svelare la notizia è il CEO Disney Bob Iger.

Al momento sono due le serie tv prodotte da Lucasfilm in arrivo su Disney+. La prima, The Mandalorian, è in lavorazione ds qualche mese e sarà la prima serie tv live-action ispirata a Star Wars. Lo show avrà la sua premiere in concomitanza con il lancio di Disney+ a novembre. C'è poi una seconda serie live action in preparazione che sarà dedicata a Cassian Andor, personaggio interpretato da Diego Luna in Rogue One: A Star Wars Story.

Dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nei cinema a dicembre, i film di Star Wars andranno in pausa per almeno tre anni, ma le avventure ispirate all'universo creato da George Lucas non si interromperanno. Ecco cosa ha anticipato CEO Bob Iger:

"Stiamo producendo due serie di Star Wars live-action per Disney+: una di queste è The Mandalorian, che ha la supervisione di Jon Favreau, e l'altra è una specie di prequel di Rogue One. Scommetto che probabilmente cu sarà almeno un'altra serie live-action che produrremo per Disney+ prima di far uscire il prossimo film".