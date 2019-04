Star Wars: The Rise of Skywalker, il trailer sottotitolato in italiano

Star Wars: The Rise of Skywalker: ecco il trailer sottotitolato in italiano del film che uscirà in Italia il 18 dicembre 2019.

Di Star Wars: The Rise of Skywalker c'è anche il trailer sottotitolato in italiano, che affianca la clip in lingua originale diffusa in occasione della Star Wars Celebration.

Su Star Wars 9 vige il riserbo assoluto ma sappiamo che il nono capitolo chiuderà la nuova trilogia della saga ideata da George Lucas: stavolta l'azione si concentrerà sulla battaglia finale tra il Primo ordine, guidato ora dal Supremo Leader Kylo Ren (Adam Driver), e la Resistenza, che include la nuova Jedi Rey (Daisy Ridley), l'ex stormtrooper Finn (John Boyega), e l'impavido pilota Poe Dameron (Oscar Isaac).

Il trailer ita si apre con Rey su un pianeta desertico e la voce fuori campo di Luke Skywalker le spiega che in lei vivono migliaia di generazioni, ma quella a cui assisteremo sarà la sua battaglia. Rey apre la spada laser e si prepara ad uno scontro apparentemente impossibile mentre una navetta spaziale le si avvicina in corsa. Kylo Ren viene mostrato in una sequenza d'azione, Lando Calrissian è a bordo del Millennium Falcon, la battaglia impazza e Rey abbraccia Leia. Mentre i protagonisti osservano un paesaggio si sente una risata malvagia prima dell'apparizione del nuovo titolo ufficiale. Il trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker è stato svelato questa sera alla Star Wars Celebration.

Star Wars: Episode IX, la prima foto di Lando Calrissian

Star Wars: The Rise of Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo gli eventi narrati ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.